/Kondagattu: కొండగట్టులో కొబ్బరికాయ దోపిడీ.. ఒక్కో కాయకు రూ.10 వసూలు, వైరల్ వీడియో!

Kondagattu Temple Coconut Scam Telugu: తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయ సన్నిధిలో మామూళ్ల పర్వం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతోంది. స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే సాధారణ భక్తులను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు ఆలయ తాత్కాలిక సిబ్బందితోపాటు వర్కర్లు నిలువు దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. ఆలయ ఆవరణలో కొబ్బరికాయలు కొట్టేచోట భక్తులనుంచి ముక్కు పిండి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న వైనం ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి.. ఆలయ అధికారుల తీరును ఎండగడుతోంది.
కొబ్బరికాయ కొట్టాలన్నా పన్ను కట్టాల్సిందే..
సాధారణంగా ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు తమ మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి తప్పకుండా కొబ్బరికాయలను స్వామివారికి సమర్పించుకుంటారు. అయితే కొండగట్టులో కొబ్బరికాయలు కొట్టే స్థలంలో ఉండే కొంతమంది వర్కర్లు భక్తుల నుంచి ఒక్కొక్క కొబ్బరికాయకు 10 రూపాయల చొప్పున వస్తువులు చేస్తున్నారు.. డబ్బులు ఇవ్వనిదే.. కాయలు కొట్టేది లేదంటూ భక్తులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు గొడవలు ఎందుకని అడిగినంత ఇచ్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది వందల సంఖ్యలో కొబ్బరికాయలు కొట్టే వారు కూడా వీరికి డబ్బులు వేల సంఖ్యలో సమర్పిస్తున్నట్లు సమాచారం..
కొబ్బరి నీళ్లతో వ్యాపారం..
ఈ దోపిడీ ఇంతటితో ఆగలేదు.. భక్తులు కొట్టిన కొబ్బరికాయల నుంచి వచ్చే నీళ్లను వృధా పోనివ్వకుండా.. పట్టుకుంటున్న సదరు సిబ్బంది.. వాటిని తిరిగి భక్తులకే భారీ ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు.. ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ కొబ్బరినీళ్లను దాదాపు రూ.20 అమ్ముతుండగా.. లీటర్ బాటిల్ కొబ్బరినీళ్లను ఏకంగా రూ.100 రూపాయల చొప్పున విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. స్వామివారి ప్రసాదంగా భావించే కొబ్బరి నీళ్లను ఇలా బహిరంగంగా బ్లాక్ మార్కెట్ తరహాలో అమ్ముతుండడం గమనార్హం..
అధికారుల మౌనం.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల ఘాటు కామెంట్లు..
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎంత బహిరంగంగా భక్తులను దోచుకుంటున్నప్పటికీ.. అక్కడి ఆలయ ఉన్నత అధికారులు కానీ.. ఆలయ సిబ్బంది కానీ పట్టించుకోలేకపోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.. ఆలయ అధికారుల అండదండలతోనే ఈ మామూళ్ల పర్వం సాగుతూ ఉందని భక్తులు ఆరోపిస్తూ వస్తున్నారు.. స్థానికులు తీసిన ఈ దోపిడీకి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రత్యక్షమవుతుండడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తమదైన శైలిలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.. భక్తిని కూడా వ్యాపారం చేసేసారు.. స్వామి సన్నిధిలో దండుపాల్యం ముఠా అంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.. ఇప్పటికైనా దేవాదాయ శాఖ ఉన్నత అధికారులు స్పందించి.. కొండగట్టులో సాగుతున్న ఈ కొబ్బరి దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేయాలని.. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.