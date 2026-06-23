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Kondagattu: కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో ఘోరం.. EO డ్రైవర్ చేతికి క్యాష్ కౌంటర్..

Kondagattu Temple Controversy: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో EO డ్రైవర్ హల్చల్ చేసినట్లు సమాచారం.. ఆలయానికి సంబంధించిన అధికారిక క్యాష్ కౌంటర్‌లో కూర్చుని భక్తులకు టికెట్లు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న దృశ్యాన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:30 PM IST
Kondagattu: కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో ఘోరం.. EO డ్రైవర్ చేతికి క్యాష్ కౌంటర్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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