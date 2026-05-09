/Kondagattu: ఒకే విగ్రహం.. రెండు రూపాలు.. కొండగట్టు అంజన్న ఆలయ ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

Kondagattu Temple History Telugu News: తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మికతకు ఒక అత్యద్భుతమైన నిదర్శనం. కొండల మధ్య కొలువైన ఈ క్షేత్రానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. సాధారణంగా మనం ఎక్కడా చూసిన హనుమంతుడు ఏకముఖంతో లేదా పంచముఖ ఆంజనేయుడు రూపంలోనో కనిపిస్తారు. కానీ కొండగట్టు లోని మాత్రం స్వామి వారు అత్యంత అరుదైన ద్వీముఖ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వడం ఇక్కడి విశిష్టత. అంతేకాకుండా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి మరెన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అవేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కొండగట్టు అంజన్న విగ్రహం వెనక ఒక అద్భుతమైన పురాణ నేపథ్యము ఉందని అక్కడి పూజారులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ స్వామి వారు ఒకవైపు ఆంజనేయ స్వామి ముఖంతో పాటు మరోవైపు నరసింహ స్వామి ముఖంతో కొలువై ఉన్నారు. నరసింహ స్వామి అవతారమైన వెంకటేశ్వరుని అంశ కూడా.. ఇందులో ఉండటం.. భక్తులు ఈయనను అత్యంత శక్తివంతుడిగా కొలుస్తారు. అందుకే ఈ క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులకు అటు హనుమంతుడి ఆశీస్సులతో పాటు ఇటు నరసింహస్వామి రక్షణ లభిస్తుందని అక్కడి అర్చకులు చెబుతూ ఉంటారు..
కొండగట్టు లో ఉన్న విగ్రహం కేవలం ద్విముఖానికే పరిమితం కాలేదు.. మరిన్ని విశేషాలు స్వామి వారి రూపురేఖల్లో కనిపిస్తాయి. స్వామి వారి భుజాలపై విష్ణుమూర్తి చిహ్నమైన శంకు చక్రాలు చెక్కబడి ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా రామదూతగా పేరుగాంచిన ఆంజనేయుని వక్షస్థలంలో శ్రీరామచంద్ర మూర్తుల విగ్రహాలు కొలువై ఉండడం విశేషం.. అలాగే హనుమంతుడు భక్తులందరికీ అభయమిస్తున్నట్లుగా ఇక్కడి విగ్రహం ఉండడం చాలా ప్రత్యేకమని పూజారులు చెబుతున్నారు..
కొండగట్టు అంజన్న అంటేనే భక్తులకు కొండంత ధైర్యం.. అన్నది ఇక్కడి జనాలు తరచుగా చెబుతూ ఉంటారు. మానసిక సమస్యలతో పాటు గ్రహదోషాలు లేదా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఇక్కడ 11 నుంచి 21 రోజులపాటు మండల దీక్ష చేపడితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా హనుమాన్ జయంతి పర్వదినాల్లో లక్షలాదిమంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లిస్తూ ఉంటారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చే ఈ క్షేత్రం త్వరలో మరింత అభివృద్ధి చెందబోతోంది. ప్రకృతి ఒడిలో.. ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లుతున్న కొండగట్టు అంజన్నను దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు తొలగిపోయి ధైర్యం సిద్ధిస్తుందని ప్రజల ప్రగాఢ విశ్వాసం..
