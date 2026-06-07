/Kondagattu: కొండగట్టు ఆలయంలోకి.. తుపాకీతో లోపలికి వెళ్లిన మాజీ మంత్రి సెక్యూరిటీ!

Kondagattu Temple Security Breach Latest News: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో శనివారం తీవ్ర కలకలం రేగింది.. ఆలయ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆయుధాలతో లోపలికి ప్రవేశించడంపై భక్తులతో పాటు స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. మాజీమంత్రి అల్లోల ఇంద్రకీరణ్ రెడ్డి పర్యటనలు చోటు చేసుకున్న ఈ భద్రతా లోపం ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలు ఆయుధాలతో హనుమాన్ మందిరంలోకి వెళ్లడానికి గల కారణాలేంటి? ఈ అంశానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కుటుంబ సమేతంగా మాజీ మంత్రి పూజలు..
మాజీ మంత్రి అల్లోల ఇంద్ర కిరణ్ రెడ్డి శనివారం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు.. ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయనకు అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు.. అనంతరం ఇంద్రకీరణ్ రెడ్డి స్వామివారికి ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహించారు. వేద పండితులు మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ ఆయనకు.. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించి ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు..
తుపాకీతో ప్రవేశం..
ఈ పర్యటన అంతా బాగానే సాగుతున్న సమయంలో.. మాజీ మంత్రి వెంట వచ్చిన వ్యక్తిగత భద్రత సిబ్బంది ఒకరు తన అధికారిక తుపాకీతో నేరుగా ఆలయం ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించారు.. కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్ర నిబంధనల ప్రకారం ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ఎలాంటి ఆయుధాలతో పాటు నిషిద్ధ వస్తువులను తీసుకురాకూడదు.. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల ఐరన్ వస్తువులను కూడా తీసుకురాకూడదని నిబంధనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
భద్రత సిబ్బంది వెపన్తో గర్భాలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో.. తిరుగుతున్నప్పటికీ ఆలయ అధికారులతో పాటు భద్రత సిబ్బంది కనీసం పట్టించుకోకపోవడంపై భక్తులు మండిపడుతున్నారు. సాధారణ భక్తులను తనిఖీల పేరుతో గంటల తరబడి ఇబ్బందులు పెట్టే అధికారులు.. రాజకీయ నాయకులు వస్తే మాత్రం నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతారా? ఆలయ పవిత్రతను కాపాడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై లేదా? అని అక్కడున్న పలువురు భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు..
అధికారులు నిర్లక్ష్యం పై విమర్శలు..
ఇటీవల కాలంలో ఆలయ భద్రతపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినప్పటికీ.. క్షేత్రస్థాయిలో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కావడం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి అడ్డం పడుతుందని భక్తుల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నాయి. వీఐపీల పర్యటనల సమయంలో నిబంధనలు అందరికీ ఒకేలా వర్తింపజేయాలని.. ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ఆయుధాలతో ప్రవేశించిన భద్రత సిబ్బందిపై.. దానికి బాధ్యులైన అధికారులపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులతో పాటు అంజన్న భక్తులు డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు.
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