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కేవలం రూ.7,000 లకే 8 దివ్యక్షేత్రాల దర్శనం.. TGSRTC కోరుట్ల డిపో స్పెషల్ ప్యాకేజీ వివరాలు..

TGSRTC Korutla Depot: కోరుట్ల TGSRTC డిపో 8 ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకునే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ప్రత్యేకమైన టూర్‌ ఫ్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా డిపో మేనేజర్ ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన వివిధ అంశాలను తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:43 AM IST
కేవలం రూ.7,000 లకే 8 దివ్యక్షేత్రాల దర్శనం.. TGSRTC కోరుట్ల డిపో స్పెషల్ ప్యాకేజీ వివరాలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కేవలం రూ.7,000 లకే 8 దివ్యక్షేత్రాల దర్శనం.. TGSRTC కోరుట్ల డిపో స్పెషల్ ప్యాకేజీ వివరాలు..
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