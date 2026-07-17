/కేవలం రూ.7,000 లకే 8 దివ్యక్షేత్రాల దర్శనం.. TGSRTC కోరుట్ల డిపో స్పెషల్ ప్యాకేజీ వివరాలు..

TGSRTC Korutla Depot News: జగిత్యాల ఆధ్యాత్మిక యాత్రీకులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) కోరుట్ల డిపో ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. పవిత్ర శ్రావణ మాస వేళ.. భక్తుల కోరిక మేరకు తమిళనాడులోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రం అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణతో పాటు.. దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించేందుకు వీలుగా ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యేక టూర్ బస్సు సర్వీసును ప్రకటించింది.. ఈ మేరకు జులై 27వ తేదీన కోరుట్ల డిపో నుంచి ఈ ప్రత్యేక బస్సు బయలుదేరనుందని డిపో మేనేజర్ (DM) ఒక ప్రకటనలో అధికారికంగా వెల్లడించారు.
ఒకే యాత్ర.. ఎనిమిది దివ్యక్షేత్రాల దర్శనం..
భక్తుల ఆధ్యాత్మిక కాంక్షను నెరవేర్చే విధంగా ఈ టూర్ ప్యాకేజీని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా డిజైన్ చేశారని డిఎమ్ తెలిపారు.. ఈ సింగిల్ ట్రిప్లో భక్తులు దేశంలోనే అద్భుతమైన 8 ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకోవచ్చని అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ యాత్రలో సందర్శించే క్షేత్రాల వివరాల్లోకి వెళితే..
మహానందిలో ప్రకృతి ఒడిలో వెలిసిన స్వయంభూ శివలింగ దర్శనంతో పాటు కాణిపాకంలో స్వయంభూ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దర్శనం, శ్రీపురంలో కనువిందు చేసే లక్ష్మీ నారాయణి బంగారు దేవాలయం, కంచిలో కామాక్షి అమ్మవారు, ఏకాంబరేశ్వరుడి దర్శనం, తిరుత్తణిలో కార్తికేయుడి ఐదవ పడైవీడు క్షేత్రం, అరుణాచలంలో పవిత్ర కార్తీక దీప క్షేత్రంలో అత్యంత అద్భతమైన గిరి ప్రదక్షిణ, స్వామివారి దర్శనం, తిరుపతిలో కలియుగ వైకుంఠ నాథుడు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం, శ్రీకాళహస్తిలో రాహు-కేతు నివారణ క్షేత్రమైన వాయులింగేశ్వర స్వామి దర్శనాలు ఉంటాయని అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు. అంతేకాకుండా అరుణాచల కొండ చుట్టూ భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణ చేసేందుకు ఈ యాత్రలో ప్రత్యేక సమయాన్ని కేటాయించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
భోజన వసతి ఉచితం..
భక్తుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్టీసీ ఈ ప్యాకేజీ ధరలను నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా పెద్దలకు (Adults) రూ. 7,000 కాగా.. పిల్లలకు (Children) రూ. 5,500 మాత్రమేనని అధికారికంగా తెలిపింది. ఈ టికెట్ ధరలోనే ప్రయాణ ఖర్చులతో పాటు భక్తులకు ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం రుచికరమైన భోజనం (Lunch)తో పాటు రాత్రి వేళ మంచి అల్పాహారం ఆర్టీసీ సంస్థ తరఫునే ఉచితంగా ఉంటుందని తెలిపింది. దీనివల్ల భక్తులు ఆహారం కోసం దారిపొడవునా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు..
భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి..
సుదూర ప్రాంతాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలకు రైళ్లు, ప్రైవేట్ వాహనాల్లో వెళ్లాలంటే రిజర్వేషన్లు, వసతి, రూట్ తెలియక భక్తులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటారని.. వాటన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ ఆర్టీసీ ఈ సురక్షితమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రను అందిస్తోందని డిపో మేనేజర్ తెలిపారు. అనుభవజ్ఞులైన డ్రైవర్లతో పాటు సుఖవంతమైన ప్రయాణం ఈ టూర్ ప్రత్యేకత అని పేర్కొన్నారు. సీట్లు పరిమితంగానే ఉంటాయని.. ఆసక్తి గల భక్తులు వెంటనే కోరుట్ల ఆర్టీసీ డిపో సంప్రదించి.. అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ సీట్లను ముందస్తుగా రిజర్వ్ చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు..
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