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Vemulawada: రైతు బంధు ఆపేసి.. ఢిల్లీకి రాహుల్ బంధు తెచ్చారు.. కాంగ్రెస్‌పై KTR ఫైర్!

KTR Vemulawada speech: SIR ప్రక్రియలో భాగంగా బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలు అలర్ట్‌గా ఉండాలని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సూచించారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ నియోజకవర్గం కార్యకర్తల సమావేశంలో భాగంగా ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని.. కార్యకర్తలకు వివిధ అంశాలపై దిశ నిర్దేశం చేశారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:14 PM IST
Vemulawada: రైతు బంధు ఆపేసి.. ఢిల్లీకి రాహుల్ బంధు తెచ్చారు.. కాంగ్రెస్‌పై KTR ఫైర్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రైతు బంధు ఆపేసి.. ఢిల్లీకి రాహుల్ బంధు తెచ్చారు.. కాంగ్రెస్‌పై KTR ఫైర్!
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