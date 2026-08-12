Sircilla News: తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడు లేని విధంగా అత్యంత దిగజారుడు రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఇటీవల దారుణ హత్యకు గురైన నేత కార్మికుడు వెంగళ వెంకటేశం కుటుంబాన్ని ఆయన స్వయంగా పరామర్శించారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి.. వారికి కొండంత అండగా ఉంటామని భరోసా కల్పించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల తీరుపై KTR నిప్పులు చెరిగారు.
రాజకీయ లబ్ధి కోసం హత్యల పర్వమా..
కేవలం రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి ఒక సామాన్యుడిని అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసి.. దానిని ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే.. ప్రయత్నం చేయడం బాధాకరమని KTR విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్న.. ఈ అకృత్యాలను సభ్య సమాజం ఎప్పటికీ హర్షించదని.. వారిని క్షమించదని హెచ్చరించారు. BRS పార్టీని రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలనుకుంటే నేరుగా ఎన్నికల మైదానంలో తలపడొచ్చు.. మాపై కేసులు పెట్టొచ్చు, రాజకీయంగా వేధించవచ్చు. కానీ.. ఈ రాజకీయంలో ఏ పాపం తెలియని అమాయకులను, సామాన్యులను బలి చేయడం ఏంటని.. ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించారు.
వెంగళ వెంకటేశం హత్య కేసులో పోలీసులు కేవలం కింది స్థాయి నాయకులను మాత్రమే అరెస్టు చేసి చేతులు దులుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని KTR ఆరోపించారు. ఈ దారుణం వెనుక ఇంకా పెద్ద నాయకుల హస్తం ఉందని.. ఆ అసలు సూత్రధారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమాయకుడి ప్రాణం తీసిన వారికి చట్టపరంగా కఠిన శిక్ష పడేలా పార్టీ పక్షాన న్యాయపోరాటం చేస్తామన్నారు.
వెంగళ వెంకటేశం తన ఇంటి సమస్య పరిష్కారం కోసం నెల రోజుల పాటు అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా న్యాయం జరగలేదని KTR ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై తాను ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్తో స్వయంగా మాట్లాడానని తెలిపారు. ప్రభుత్వమే వెంకటేశం కుటుంబానికి ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే.. BRS పార్టీ పక్షాన సొంత ఖర్చులతో ఆ బాధిత కుటుంబానికి ఇల్లు కట్టించి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తూ.. తక్షణ ఆర్థిక సాయంగా కింద రూ.3 లక్షలు అందిస్తున్నట్లు KTR ప్రకటించారు. అలాగే, వెంకటేశం కూతురి చదువుకయ్యే పూర్తి ఖర్చును BRS పార్టీ తరఫున తామే భరిస్తామని.. ఆ బిడ్డ భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి ఢోకా లేకుండా చూసుకుంటామని కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook