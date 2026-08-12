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Sircilla: 20 ఏళ్లలో ఇలాంటి దిగజారుడుతనం చూడలేదు..: కాంగ్రెస్‌పై KTR ఫైర్

Sircilla News: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో హత్యకు గురైన నేతన్న వెంగళ వెంకటేశం కుటుంబాన్ని మగళవారం కేటీఆర్ పరామర్శించారు. ఈ సమయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ అధికార కాంగ్రెస్‌పై నిప్పులు చెరిగారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 12, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:26 PM IST
Sircilla: 20 ఏళ్లలో ఇలాంటి దిగజారుడుతనం చూడలేదు..: కాంగ్రెస్‌పై KTR ఫైర్
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Sircilla: 20 ఏళ్లలో ఇలాంటి దిగజారుడుతనం చూడలేదు..: కాంగ్రెస్‌పై KTR ఫైర్
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