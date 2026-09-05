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  • / Ktr Speech: ఎవరు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో.. ఆయనే కేసీఆర్.!. సీఎం రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Ktr Speech: ఎవరు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో.. ఆయనే కేసీఆర్.!. సీఎం రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Ktr in karimnagar public meeting: ఎన్నికల ముందు వాగ్ధానాలు ఇచ్చి ఢిల్లీకి పారిపోయిన వాళ్లు మన గల్లీకి రాకపోతే  సోషల్ మీడియా ద్వారా ఢిల్లీలో కూర్చున్న రాహుల్ గాంధీకి చుక్కలు చూపిద్దామని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. విద్యార్థులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఎలా వాడాలంటే.. కుర్చీలో కూర్చున్నోళ్లకు తడిసిపోవాలంటూ జెన్ జీలకు పిలుపునిచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:41 PM IST
Ktr Speech: ఎవరు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో.. ఆయనే కేసీఆర్.!. సీఎం రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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