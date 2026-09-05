Ktr powerful speech in Karimnagar public meeting: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటలయుద్దం నడుస్తొంది. ఉపాధ్యాయ దినోత్సం రోజు కూడా నేతలు పదునైన ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కరీంనగర్ లో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ సభకు భారీగా విద్యార్థులు,నిరుద్యోగులు, కార్యకర్తలు తరలి వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. తాము తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం గట్టిగా పోరాటం చేస్తుంటే.. మా బీఆర్ఎస్ వాళ్లను పట్టుకొని మీది ప్రాంతీయవాదం అని బీజేపీ వాళ్లు అంటున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
మరోవైపు .. తెలంగాణలో ఉన్న కంపెనీలను గుజరాత్కు తన్నుకుపోవడం జాతీయవాదం అవుతుందా?.. అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. మెడ మీద కత్తి పెట్టి కంపెనీలను తీసుకుపోతుంటే.. కేంద్రమంత్రులు, 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఒక అన్నగా మీకు తోడుగా ఉంటా.. మా గులాబీ సైన్యం మీకు తోడుగా ఉంటుందన్నారు. మన దళపతి కేసీఆర్ మీతో ఉంటారని భరోసా ఇచ్చారు.
ఎన్నికల ముందు వాగ్ధానాలు ఇచ్చి ఢిల్లీకి పారిపోయిన వాళ్లకు మన సౌండ్ ను సోషల్ మీడియాతో వినిపిద్దామన్నారు. విద్యార్థులు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎలా వాడాలంటే.. కుర్చీలో కూర్చున్నోళ్లకు తడిసిపోవాలన్నారు. కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ కూడా తెలంగాణకు మోసం చేశారన్నారు. ఛోటే భాయ్ ఏడాదికి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానంటే.. బడే భాయ్ రెండు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నారని ఏకీపారేశారు.
ఉద్యోగాల గురించి అడిగితే.. బజ్జీలు ఏసుకోండి, ఇడ్లీ బండి పెట్టుకోండని రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడుతున్నారని కేటీఆర్ విమర్శించారు. రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోయినా.. కరీంనగర్ ఎంపీ ఇంతవరకూ ప్రశ్నించిన దాఖలాలు లేవన్నారు. ఏం వారం, ఏం దేవుడు అనడం తప్ప.. ఒక పాఠశాల తెచ్చింది లేదు, బడుల గురించి మాట్లాడిందీ లేదని ఫైర్ అయ్యారు. రేవంత్ రెడ్డిని ‘అతడు’ సినిమాలోని బ్రహ్మానందం పాత్రతో కేటీఆర్ పొల్చారు. బ్రహ్మానందం పొట్టపై మహేశ్ బాబు గట్టిగా గుద్దితే కిందికెళ్లి పేస్ట్ కారుతుంది.. అయితే.. కేసీఆర్తో పెట్టుకుంటే రేవంత్ రెడ్డికి అదే గతి పడుతుందని కేటీఆర్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
పోలీసోళ్లకు ఒకటే చెప్తున్నా.. డ్యూటీ చేయండి కానీ అతి చేయవద్దని, కేసీఆర్ మరో రెండేళ్లలో అధికారంలోకి రాబోతున్నారని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకుంటాం.. ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టమని మాస్ ధమ్కీ ఇచ్చారు. రిటైర్ అయినా, సప్త సముద్రాల అవతల ఉన్నా.. పట్టుకొచ్చి తగిన బుద్ధి చెప్తామన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి Inferiority Complex ఉందని, ఆయనకు చదువు రాదు.. అయినా చదువుల మంత్రి అయ్యిండని ఎద్దేవా చేశారు. చదువుకున్నోళ్లను చూస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఓర్వలేరని.. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్లను చూస్తే అసూయపడతారని.. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల్ని చూస్తే ద్వేషమన్నారు.
రాష్ట్రంలోనే నం.1 క్రిమినల్, రూ.50 లక్షలతో దొరికిన ఓటుకు నోటు దొంగ అయిన రేవంత్ రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల్ని క్రిమినల్ వేస్ట్ అంటున్నారని సెటైర్లు వేశారు. మైండ్లెస్, సెన్స్లెస్, యూస్లెస్ నిర్ణయాలతో.. విద్యా రంగాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డిపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన నియామకాలు 2,32,308 అని, పూర్తి చేసి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది 1,60,083 అని చెప్పారు. ఈ
లెక్కలు తప్పు అని రేవంత్ రెడ్డి నిరూపిస్తే.. ఇదే కరీంనగర్ గడ్డ మీద రాజీనామా చేసి మళ్లీ రాజకీయాల జోలికి రాకుండా వెళ్లిపోతానని సవాల్ విసిరారు. మందికి పుట్టిన బిడ్డలు మా బిడ్డలని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గు లేదా? రేవంత్ అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
కేసీఆర్ ఇచ్చిన ఉద్యోగాలకు కాగితాలు ఇచ్చి.. నేనే ఇచ్చానని క్రెడిట్ చోరీ చేయడానికి సిగ్గనిపిస్తలేదా?.. అంటూ మండిపడ్డారు. ఒక మంత్రేమో లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామంటాడు, ఇంకో మంత్రేమో 60 వేలు, మరొకరేమో 70 వేలు అంటారని.. నోటికి ఎంత వస్తే.. అన్ని అబద్ధాలు కాంగ్రెస్సోళ్లు చెప్తున్నారని విమర్శించారు. వీళ్లకో తిక్క ఉంది.. కానీ ఆ తిక్కకు లెక్క లేదన్నారు.
నకల్ కొట్టాలంటే అకల్ ఉండాలి.. వీళ్లకు అది కూడా లేదన్నారు. ఎవరు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో.. ఆయనే కేసీఆర్ అని.. కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలని తీట మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. రాజీనామా చేయాల్సింది తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్ కాదని.. 100 రోజుల్లో హామీలు అమలు చేస్తానని 1000 రోజులైనా చేయని ధోకేబాజ్ రాజీనామా చేయాలని మండిపడ్డారు.
2006లో ఇదే తిర్రి కాంగ్రెస్సోళ్లు కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలని కరీంనగర్ గడ్డపై ఎగిరారని, నాడు కేసీఆర్ రాజీనామా చేస్తే.. కాంగ్రెస్ వీపు పగిలిందని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల ముందు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హమీలు ఎమయ్యాయని అన్నారు. ఎవరినైతే గోకకూడదో.. వారినే రేవంత్ రెడ్డి, మోదీ గోకుతున్నారని కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ తరంతో పెట్టుకుంటే.. నిలబడటం వాళ్ల తరం కాదని, నవతరం పోటెత్తితే.. పెద్ద పెద్ద వాళ్లే పారిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్,బీజేపీని తూర్పారబట్టారు.
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