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KTR: ప్రభుత్వంకు అసలు సోయి ఉందా..?.. కంటి వెలుగు పథకంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy: రాజన్న సిరిసిల్లాలో ప్రజలకు  కంటి వెలుగు పథకంలో భాగంగా అనేక మందికి కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. దీనికి 1350 మందికి ఇప్పటి వరకు కంటి పరీక్షలు చేశామన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:23 PM IST
KTR: ప్రభుత్వంకు అసలు సోయి ఉందా..?.. కంటి వెలుగు పథకంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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