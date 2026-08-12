/KTR: ప్రభుత్వంకు అసలు సోయి ఉందా..?.. కంటి వెలుగు పథకంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr slams on cm revanth reddy govt rajanna sircilla: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీలపై ఏకీపారేస్తుంది. అమలు కానీ హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేశారని విమర్శలు గుప్పిస్తుంది. మరోవైపు కేటీఆర్ ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తాజాగా.. రాజన్న సిరిసిల్లలో నిర్వహించిన కంటి వెలుగు పథకం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దీన్ని తాను సొంతంగా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు . దీనికి సవేరి భాయ్ సాబ్ తనకు ఎంతో సహకరించారన్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆపేసిన కంటి వెలుగు పథకాన్ని కొనసాగించాలని సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశాము
ఆపరేషన్ అవసరం ఉన్న 171 మందికి ఉచితంగా ఆపరేషన్ చేయించే బాధ్యత నాది
మనం చేస్తున్నది చూసి సోయి వచ్చి ప్రభుత్వం ఈ పథకం మొదలుపెడితే మంచిది
– కేటీఆర్ https://t.co/4gN4PQ1wlL pic.twitter.com/ianzVB3flF
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 12, 2026
వైద్యుల్ని పట్టుకుని ఇప్పటి వరకు వీర్నపల్లి, గర్జన పల్లినలో క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారన్నారు. దీనిలో.. 5 వేలు మందికి కంటి పరీక్షలు చేశారన్నారు. 1350 లో పిల్లలు, పెద్దలు ఉన్నారన్నారు. వీరిలో చాలా మందికి కంటికి కళ్లద్దాలు అందించినట్లు చెప్పారు. అలాగే 171 మందికి శుక్లాలు ఉన్నాయని ఆపరేషన్ చేయాలని వైద్యులు చెప్పడంతో సిరిసిల్లలోని ఎల్ వీప్రసాద్ కంటి దవఖానా కు తరలించామని చెప్పారు.
దీని కోసం ఇప్పటికే ప్రత్యేక వాహనంను సైతం ఏర్పాటు చేసిన విషయంను గుర్తు చేశారు. ఈ కంటి వెలుగు పథకంను రాజన్న సిరిసిల్ల, వేముల వాడలో పూర్తిగా అమలు చేసేలా చూడాలన్నారు.
కనీసం మనల్ని చూసైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సోయి తెచ్చుకుని పనిచేస్తే బాగుంటుదని విమర్శలు గుప్పించారు. ఇప్పటికైన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.. ప్రజల ఖర్చుతో వారికి మంచి చేయాలని కేటీఆర్ సెటైర్లు వేశారు.
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