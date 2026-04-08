Jeevan Reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. రేపు జీవన్ రెడ్డితో భేటీ కానున్న బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Brs ktr to meet with Jeevan reddy: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రేపు జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటీ కానున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ఈ సమావేశం తర్వాత తదుపరి కార్యచరణపై అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 8, 2026, 08:24 PM IST
  • జీవన్ రెడ్డితో భేటీ కానున్న కేటీఆర్..
  • హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

Brs Ktr to meet Jeevan reddy tomorrow in jagtial: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసి బైటకు వచ్చేశారు. గత కొంత కాలంగా తనకు పార్టీలో అనేక అవమానాలు  ఎదురయ్యాయని జీవన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని నెలలు భరించాననిచెప్పారు. చివరకు నేతల తీరు మారలేదని మనస్సుకు కష్టం అన్పించిన కాంగ్రెస్ తో ఉన్న 40 ఏళ్ల అనుబంధంను తెంచుకుని బైటకు వచ్చినట్లు జీవన్ రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. అయితే కాంగ్రెస్ నుంచి బైటకు వచ్చాక జీవన్ రెడ్డికి బీజేపీ నుంచి కూడా  ఆహ్వానం అందినట్లు తెలుస్తొంది.

కానీ జీవన్ రెడ్డి మాత్రం బీఆర్ఎస్ లోకి చేరడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డితో బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలు సైతం పార్టీ చేరికలపై అంతర్గతంగా చర్చించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్  జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటీ అయి పార్టీలోకి అధికారికంగా ఆహ్వానంపలకనున్నారు.

రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డిని  కేటీఆర్ తో పాటు ముఖ్య నేతలు కలవనున్నారు. ఈ భేటీ తర్వాత జీవన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ తన తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటించానున్నారని తెలుస్తొంది.

ముఖ్యంగా జీవన్ రెడ్డి లాంటి సీనియర్ అనుభవంతో పాటు, నిఖార్సైన నేతలు పార్టీలో చేరితో పార్టీ మరింతగా పటిష్టవంతంగా మారుతుందని బీఆర్ఎస్ భావిస్తుంది. పార్టీలో కూడా మరింత జోష్  నింపినట్లైవుతుందని నేతలు భావిస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

