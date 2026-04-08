Jeevan Reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. రేపు జీవన్ రెడ్డితో భేటీ కానున్న బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Brs Ktr to meet Jeevan reddy tomorrow in jagtial: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసి బైటకు వచ్చేశారు. గత కొంత కాలంగా తనకు పార్టీలో అనేక అవమానాలు ఎదురయ్యాయని జీవన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని నెలలు భరించాననిచెప్పారు. చివరకు నేతల తీరు మారలేదని మనస్సుకు కష్టం అన్పించిన కాంగ్రెస్ తో ఉన్న 40 ఏళ్ల అనుబంధంను తెంచుకుని బైటకు వచ్చినట్లు జీవన్ రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. అయితే కాంగ్రెస్ నుంచి బైటకు వచ్చాక జీవన్ రెడ్డికి బీజేపీ నుంచి కూడా ఆహ్వానం అందినట్లు తెలుస్తొంది.
కానీ జీవన్ రెడ్డి మాత్రం బీఆర్ఎస్ లోకి చేరడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డితో బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలు సైతం పార్టీ చేరికలపై అంతర్గతంగా చర్చించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటీ అయి పార్టీలోకి అధికారికంగా ఆహ్వానంపలకనున్నారు.
రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డిని కేటీఆర్ తో పాటు ముఖ్య నేతలు కలవనున్నారు. ఈ భేటీ తర్వాత జీవన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ తన తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటించానున్నారని తెలుస్తొంది.
ముఖ్యంగా జీవన్ రెడ్డి లాంటి సీనియర్ అనుభవంతో పాటు, నిఖార్సైన నేతలు పార్టీలో చేరితో పార్టీ మరింతగా పటిష్టవంతంగా మారుతుందని బీఆర్ఎస్ భావిస్తుంది. పార్టీలో కూడా మరింత జోష్ నింపినట్లైవుతుందని నేతలు భావిస్తున్నారు.
