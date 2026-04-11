  • Jeevan Reddy: జీవన్ రెడ్డి రాక.. గులాబీ పార్టీలో కాక.. సీనియర్ నేత బైబై..!

Jeevan Reddy: జీవన్ రెడ్డి రాక.. గులాబీ పార్టీలో కాక.. సీనియర్ నేత బైబై..!

Jeevan Reddy: మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి.. కారు ఎక్కడం ఖాయమైంది..! ఈ నెల 20న జగిత్యాలలో ఓ భారీ బహిరంగసభలో ఆయన కారు ఎక్కబోతున్నారు..! జీవన్ రెడ్డికి.. కేసీఆర్ స్వయంగా కండువా కప్పి.. పార్టీలోకి ఆహ్వానించబోతున్నారు..! కానీ జీవన్ రెడ్డి రాక.. కారు పార్టీలో కాకరేపుతోందా..! జీవన్ రెడ్డి పార్టీలో చేరితే.. జగిత్యాలకు చెందిన ఓ సీనియర్ నేత పార్టీకి బైబై చెప్పేందుకు రెడీ అయ్యారా..! మరి జీవన్ రెడ్డి రాకను ఆయన ఎందుకంతలా వ్యతిరేకిస్తున్నారు..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Apr 11, 2026, 07:45 PM IST

Jeevan Reddy: జీవన్ రెడ్డి రాక.. గులాబీ పార్టీలో కాక.. సీనియర్ నేత బైబై..!

Jeevan Reddy: మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి కారు పార్టీలో చేరేందుకు రంగం సిద్దమైంది. దాదాపు 40 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉన్న అనుబంధాన్ని తెంచుకుని ఈనెల 20వ తేదీన ఆయన కారు ఎక్కబోతున్నారు. ఇప్పటికే గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ను కలిసిన జీవన్ రెడ్డి.. జగిత్యాలలో ఓ భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా.. గులాబీ కుండువా కప్పుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం జీవన్ రెడ్డితో పాటు.. ఆయన అనుచరగణం.. కాంగ్రెస్ పార్టీపై అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్న నేతలంతా హస్తం పార్టీకి షాక్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు కారు పార్టీకి కూడా ఓ నేత షాక్ ఇచ్చేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. జీవన్ రెడ్డి కారు పార్టీలో చేరగానే.. ఆయన కారు దిగేందుకు రెడీ అవుతున్నారట. ఆయనే జగిత్యాల బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత, ఎమ్మెల్సీ ఎల్. రమణ. జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ కండువా కప్పుకోగానే... రమణ హస్తం పార్టీలో చేరేందుకు సిద్దమవుతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
ప్రస్తుతం జగిత్యాల బీఆర్ఎస్ లో కీలక పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో జగిత్యాల నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఎవరనే చర్చ జరుగుతోంది. మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి.. బీఆర్ఎస్‌లో చేరికకు ముందు అనేక కండిషన్లు పెట్టారని.. అందులో జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే టికెట్ కూడా ఇచ్చేందుకు గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. అయితే 2029 ఎన్నికల్లో జగిత్యాల నుంచి జీవన్ రెడ్డి పోటీ చేసే యోచనలో లేరు. కానీ.. ఆయన తన కోడలు చరిష్మారెడ్డిని రంగంలోకి దింపేందుకు సిద్దమవుతున్నారట. ఇదే జరిగితే.. జగిత్యాలలో ఎల్. రమణ ఆశలు వదులు కోవాల్సిందే.. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎల్. రమణ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న రమణ.. కనీసం పదవిని కాపాడుకోవాలంటే.. బీఆర్ఎస్‌ కు గుడ్ బై చెప్పడమే బెటరనే ఆలోచనలో ఉన్నారట. ఈ విషయంలో తన చిరకాల మిత్రుడు.. జగిత్యాల సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ సలహాలు తీసుకుంటున్నారని తెలిసింది. 
 
కొద్దిరోజులుగా మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీపై తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోయారు. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ చేరికను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన జీవన్ రెడ్డి.. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తన అనుచరుడికి జగిత్యాల చైర్మన్ పదవి ఇవ్వకుండా సంజయ్ వర్గానికి చైర్మన్ పీఠం ఇవ్వడంతో నారాజ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత పలు వేదికల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఇతర నేతలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆ తర్వాత జీవన్ రెడ్డిని పలువురు కాంగ్రెస్ మంత్రులు, ఇతర నేతలు బుజ్జగించినా వెనక్కి తగ్గలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సంజయ్ అయినా ఉండాలి నేను అయినా ఉండాలి అంటూ శపథం పట్టారు. ఈ క్రమంలోనే బీఆర్ఎస్ నేతలకు టచ్‌లోకి వెళ్లిన జీవన్ రెడ్డి.. కారు పార్టీలో చేరేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఈ నెల 20వ తేదీన ఆయన జగిత్యాల వేదికగా జరిగే ఓ భారీ బహిరంగ సభతో కారు ఎక్కబోతున్నారు. కానీ జీవన్ రెడ్డి చేరికను బీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్సీ ఎల్. రమణ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరితే.. తనదారి తాను చూసుకుంటానంటూ.. పార్టీ నేతలకు అల్టిమేటం ఇచ్చారని ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
అయితే ఎల్. రమణను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకునే  విషయంలో ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ కూడా కీరోల్ పోషిస్తున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఎల్. రమణను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుని డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేసే పనిలో ఉన్నారట. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎల్. రమణను కాంగ్రెస్ లో చేరితే.. ఆయనకు ఎమ్మెల్సీగా మరోమారు రెన్యూవల్ చేసేందుకు ఆఫర్ సైతం ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. త్వరలోనే రమణ ఎమ్మెల్సీ పదవి ముగియనుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన్ను మరోసారి పంపే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం ద్వారా.. మరో ఆరేళ్లు పదవిలో కంటిన్యూ అవొచ్చనే ఆలోచనలో రమణ ఉన్నారని సమాచారం. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే విషయమై ఒకట్రెండు రోజుల్లో అనుచరులు, కుటుంబ సభ్యులతో సమావేశమై ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. మొత్తంమీద ఎల్. రమణను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుని.. అటు జీవన్  రెడ్డికి.. ఇటు గులాబీ పార్టీకి బిగ్ షాక్ ఇచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా వేగంగా పావులు కదుపుతున్నారని తెలుస్తోంది. 
 
మరోవైపు జగిత్యాల నేతల విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పక్కా వ్యూహాంతో ముందుకు వెళ్తున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇన్నాళ్లు జీవన్ రెడ్డి రచ్చరచ్చ చేసినా ఊరుకున్న రేవంత్ రెడ్డి.. ఇప్పుడు ఎల్. రమణతో జీవన్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టేశారని సొంత పార్టీ నేతలే చర్చించుకుంటున్నారు. గతంలో జీవన్ రెడ్డి.. ఎన్నిసార్లు టార్గెట్ రేవంత్ రెడ్డి కిమ్మనలేదు. రాజకీయాల్లో కొన్నిసార్లు మౌనమే సమాధానం అన్నట్టుగా వ్యవహారించారు. అంతేకాదు.. జీవన్ రెడ్డికి పార్టీని వీడుతానంటూ.. ప్రకటన చేశాక.. కూడా ఆయన్ను పిలిచి మాట్లాడలేదు. కానీ బుజ్జగించమంటూ మంత్రులను పంపించారు. కానీ అక్కడ జీవన్ రెడ్డి మంకుపట్టు పట్టారు. చివరకు పార్టీని వీడారు. అక్కడే రేవంత్ రెడ్డిలో అసలైన లీడర్ నిద్రలేచారు. జీవన్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టేందుకు ఎల్. రమణకు గాలం వేశారు. గతంలో ఒకే పార్టీలో ఇద్దరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేయడం.. ఇద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉండటంతో.. ఎల్. రమణ కూడా హస్తం పార్టీలో చేరేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. 
 
మొత్తంమీద ఒకప్పుడు తెలంగాణ టీడీపీలో చక్రం తిప్పిన నేతలంతా ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీరోల్ పోషిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, వేం నరేందర్ రెడ్డి లాంటి నేతలు తెలుగు తమ్ముళ్లే.. వీళ్లే కాదు.. ఎమ్మెల్యేల్లో ఎక్కువమంది టీడీపీ నేతలే.. ఇప్పుడు ఎల్. రమణ కూడా హస్తం పార్టీలో చేరితే.. రాజయోగం పట్టినా పట్టొచ్చని అంటున్నారు. ఏదిఏమైనా జీవన్ రెడ్డి కారు పార్టీలో చేరకముందే.. ఎల్.రమణను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుని.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి షాక్ ఇచ్చే ఆలోచనలో కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఉన్నారని గాంధీ భవన్ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.. 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

