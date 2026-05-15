/Vemulawada: అన్నదాతకు తప్పని ధాన్యం కష్టాలు.. కాంగ్రెస్ పాలనలో రైతుల గోస..

Vemulawada Farmers Struggle: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రైతుల కష్టాలు తీరుతాయని ఆశించిన అన్నదాతకు నిరాశే ఎదురవుతూ వస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తంగా మారడంతో రైతులు రోడ్లపైనే పడిగాపులు కాస్తున్నారు. తాజాగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ నియోజకవర్గం పరిధిలోని చందుర్తి మండలంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు ప్రభుత్వ అసమర్థతకు అడ్డం పడుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దాన్యం లోడుతో వచ్చిన ట్రాక్టర్లకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి..
చందుర్తి మండలంలోని ఓ రైస్ మిల్లు వద్ద ధాన్యం లోడ్లతో వచ్చిన ట్రాక్టర్లు కొన్ని మీటర్ల మీరా నిలిచిపోయాయి. ధాన్యం అమ్ముకోవడానికి వచ్చిన రైతులు రాత్రింబవళ్లు వాహనాల వద్ద ఉండి పోవాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మిల్లు యజమానులు లోడు దింపుకోవడంలో జాప్యం చేస్తుండడంతో.. రోడ్డుపై ట్రాక్టర్లను ఉంచడం వల్ల ఆటుగుండా వెళుతున్న వాహనాలు కూడా స్తంభించిపోతున్నాయి.
ఎంతో కష్టపడి పంట పండించడం ఒక ఎత్తు అయితే.. పండిన పంటను అమ్ముకోవడం ఇప్పుడు మాకు మరో యుద్ధంలా మారిందని.. స్థానిక రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ప్రభుత్వం దాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించామని చెబుతున్నప్పటికీ.. ఇప్పటికీ కొన్నిచోట్ల ప్రారంభం కాకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైతుల గోస వినే నాధుడే కరువయ్యాడని వేములవాడ, చందుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లోని రైతులు వాపోతున్నారు. మిల్లుల వద్ద ఫేమశాతం పేరుతో కోతలు విధిస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
అంతేకాకుండా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద కనీస వసతులు లేవని.. వాన వస్తే ధాన్యం తడిసిపోతుందనే భయం వెంటాడుతోందని రైతులు చెబుతున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రణాళిక బద్ధమైన కొనుగోలు జరగడంలేదని.. అధికారుల మధ్య సమన్వయం లోపించిందని విమర్శలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.. ఓట్లు వేయించుకునేటప్పుడు ఉన్న శ్రద్ధ.. మా పంటలు కొనేటప్పుడు ఎందుకు లేదు అని రైతులు సైతం ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా జిల్లా యంత్రాంగం, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి.. రైస్ మిల్లుల వద్ద నిలిచిపోయిన వాహనాల రోడ్లను తక్షణమే దింపుకోవాలని.. రైతులకు గిట్టుబాటు ధరతో పాటు త్వరితగతిన చెల్లింపు జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు..
