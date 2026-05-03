English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Karim Nagar City
  • Vemulawada: రాజన్న క్షేత్రంలో అద్భుతం.. వేములవాడలో కొలువుదీరనున్న భారీ శివ విగ్రహం!

Vemulawada: రాజన్న క్షేత్రంలో అద్భుతం.. వేములవాడలో కొలువుదీరనున్న భారీ శివ విగ్రహం!

Vemulawada Shiva Statue: వేములవాడ ఆ రాజన్న ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ శివ విగ్రహం సిద్ధం కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ విగ్రహ పనులు సగం వరకు పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ విగ్రహం పర్యాటకులను మరింత ఆకర్షించే అవకాశాలున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 3, 2026, 03:16 PM IST

Trending Photos

Dmart Shopping: డీమార్ట్ సెలవుల షాపింగ్ మీ బడ్జెట్‌లోనే.. ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ
6
Dmart
Dmart Shopping: డీమార్ట్ సెలవుల షాపింగ్ మీ బడ్జెట్‌లోనే.. ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ
Liquor Rates Hike: మందు బాబులకు షాక్.. భారీగా పెరగనున్న మద్యం ధరలు..!
6
Liquor rates hike
Liquor Rates Hike: మందు బాబులకు షాక్.. భారీగా పెరగనున్న మద్యం ధరలు..!
Rhea Singha Jetlee: &#039;జెట్లీ&#039; హీరోయిన్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా అని తెలుసా? ఆమెకు ఇంత బ్యాగ్రౌండ్ ఉందా?
6
rhea singha
Rhea Singha Jetlee: 'జెట్లీ' హీరోయిన్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా అని తెలుసా? ఆమెకు ఇంత బ్యాగ్రౌండ్ ఉందా?
Political Heroes: ఎన్టీఆర్, పవన్, విజయ్ సహా రాజకీయ పార్టీలు పెట్టిన హీరోలు వీళ్లే..
8
Political Heroes
Political Heroes: ఎన్టీఆర్, పవన్, విజయ్ సహా రాజకీయ పార్టీలు పెట్టిన హీరోలు వీళ్లే..
Vemulawada: రాజన్న క్షేత్రంలో అద్భుతం.. వేములవాడలో కొలువుదీరనున్న భారీ శివ విగ్రహం!

 Vemulawada Shiva Statue Telugu News: దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందిన వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రం త్వరలో సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక వెలుగులు దిద్దుకోబోతోంది. భక్తుల కొంగుబంగారమైన రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ పరిసరాలు, చేపట్టిన ఆధునీకరణ పనులతో కొత్త రూపును సంతరించుకుంటుంది. ముఖ్యంగా పర్యాటక అభివృద్ధిలో భాగంగా చేపట్టిన మినీ ట్యాంకు బండి పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలువబోతున్న భారీ శివ విగ్రహం పనులు ప్రస్తుతం తుది దశకు చేరుకున్నాయి..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ విగ్రహం కేవలం ఒక నిర్మాణం మాత్రమే కాకుండా.. అద్భుతమైన శిల్పకళా చాతుర్యానికి నిదర్శనంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. గగనతలం వైపు చూస్తూ.. జటాజూటధారిగా, అత్యంత గంభీరమైన ముద్రలో పరమేశ్వరుడు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వడం ఈ దేవాలయానికి తలమానికంగా మారబోతోంది. భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ.. ఇప్పటికే ఈ విగ్రహం స్థానికులలో.. యాత్రికులలో భారీ అంచనాలను రేకెత్తించింది.

పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ పనుల వల్ల వేములవాడ క్షేత్రం కేవలం భక్తి కేంద్రంగానే కాకుండా పర్యాటక కేంద్రంగా కూడా అభివృద్ధి చెందబోతోంది. విగ్రహం చుట్టు విద్యుత్ దీపాలను అలంకరించడమే కాకుండా పచ్చటి లాన్లు, భక్తుల విశ్రాంతి కోసం నిర్మిస్తున్న వాకింగ్ ట్రాకులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా సాయంత్రం వేళల్లో ఈ శివ విగ్రహం వద్ద లైటింగ్ ప్రదర్శనలు భక్తులకు మరి ఎంతో కనువిందు చేయబోతున్నాయి.

Also Read: Bandi Sanjay: పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం చోరీ.. కరీంనగర్ జ్యువెల్లరీ ఘటనపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

రాబోతున్న కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరుగుతుండడంతో వేములవాడకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు సైతం భావిస్తున్నారు. దక్షిణ కాశీ వేములవాడ రాజన్న ఆశీస్సులతో పాటు శివ తత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ఈ విగ్రహంతో పర్యాటక పరంగా మరింత ఉన్నత స్థానంలో నిలిచే అవకాశాలు కూడా మెండుగా ఉన్నాయి. క్షేత్ర  పరిసరాలను అందంగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా.. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని మరింత పెంపొందించేలా ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు..

Also Read: Bandi Sanjay: పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం చోరీ.. కరీంనగర్ జ్యువెల్లరీ ఘటనపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

vemulawadaVemulawada NewsVemulawada Telugu NewsVemulawada Shiva StatueRaja Rajeshwara Swamy Temple

Trending News