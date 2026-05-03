Vemulawada: రాజన్న క్షేత్రంలో అద్భుతం.. వేములవాడలో కొలువుదీరనున్న భారీ శివ విగ్రహం!

Vemulawada Shiva Statue Telugu News: దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందిన వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రం త్వరలో సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక వెలుగులు దిద్దుకోబోతోంది. భక్తుల కొంగుబంగారమైన రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ పరిసరాలు, చేపట్టిన ఆధునీకరణ పనులతో కొత్త రూపును సంతరించుకుంటుంది. ముఖ్యంగా పర్యాటక అభివృద్ధిలో భాగంగా చేపట్టిన మినీ ట్యాంకు బండి పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలువబోతున్న భారీ శివ విగ్రహం పనులు ప్రస్తుతం తుది దశకు చేరుకున్నాయి..
ఈ విగ్రహం కేవలం ఒక నిర్మాణం మాత్రమే కాకుండా.. అద్భుతమైన శిల్పకళా చాతుర్యానికి నిదర్శనంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. గగనతలం వైపు చూస్తూ.. జటాజూటధారిగా, అత్యంత గంభీరమైన ముద్రలో పరమేశ్వరుడు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వడం ఈ దేవాలయానికి తలమానికంగా మారబోతోంది. భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ.. ఇప్పటికే ఈ విగ్రహం స్థానికులలో.. యాత్రికులలో భారీ అంచనాలను రేకెత్తించింది.
పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ పనుల వల్ల వేములవాడ క్షేత్రం కేవలం భక్తి కేంద్రంగానే కాకుండా పర్యాటక కేంద్రంగా కూడా అభివృద్ధి చెందబోతోంది. విగ్రహం చుట్టు విద్యుత్ దీపాలను అలంకరించడమే కాకుండా పచ్చటి లాన్లు, భక్తుల విశ్రాంతి కోసం నిర్మిస్తున్న వాకింగ్ ట్రాకులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా సాయంత్రం వేళల్లో ఈ శివ విగ్రహం వద్ద లైటింగ్ ప్రదర్శనలు భక్తులకు మరి ఎంతో కనువిందు చేయబోతున్నాయి.
రాబోతున్న కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరుగుతుండడంతో వేములవాడకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు సైతం భావిస్తున్నారు. దక్షిణ కాశీ వేములవాడ రాజన్న ఆశీస్సులతో పాటు శివ తత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ఈ విగ్రహంతో పర్యాటక పరంగా మరింత ఉన్నత స్థానంలో నిలిచే అవకాశాలు కూడా మెండుగా ఉన్నాయి. క్షేత్ర పరిసరాలను అందంగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా.. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని మరింత పెంపొందించేలా ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు..
