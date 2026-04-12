  • Jagtial: భార్యను కాపురంకు పంపని కసాయి అత్త.. పగతో జగిత్యాల అల్లుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Son in law murder plan in jagtial: భార్యభర్తల మధ్య గొడవల కారణంగా పిల్లలతో పుట్టింటికి పద్మ అనే మహిళ వెళ్లింది. భర్త ఎంత చెప్పిన విప్పించుకోలేదు. దీంతో అత్త మీద అతను పగను పెంచు కున్నాడు. జగిత్యాలలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా పెనుసంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 12, 2026, 02:09 PM IST
Comali Sunitha Weight Loss: 45 రోజుల్లో 13 కిలోల బరువు తగ్గిన బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ..బరువు తగ్గడం ఇంత తేలికా..ఏం చెప్పిందో తెలుసా?
7
weight loss
Comali Sunitha Weight Loss: 45 రోజుల్లో 13 కిలోల బరువు తగ్గిన బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ..బరువు తగ్గడం ఇంత తేలికా..ఏం చెప్పిందో తెలుసా?
Inter Results 2026: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 12న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు
5
Inter Results 2026
Inter Results 2026: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 12న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు
Shukraditya Rajayoga Effect: శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. అదృష్ట దేవత తలుపు తట్టబోయే ఆ 4 రాశులు ఇవే!
6
Shukraditya Rajayoga
Shukraditya Rajayoga Effect: శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. అదృష్ట దేవత తలుపు తట్టబోయే ఆ 4 రాశులు ఇవే!
DA Hike Delay: ఉద్యోగుల పంతం.. నిర్మలమ్మకు లేఖ.. డీఏ పెంపుపై ఊహించని మలుపు..!!
7
DA hike
DA Hike Delay: ఉద్యోగుల పంతం.. నిర్మలమ్మకు లేఖ.. డీఏ పెంపుపై ఊహించని మలుపు..!!
Son in law plans to murder his mother in law with electric shock in jagtial: ఇటీవల ఎక్కడ  చూసిన భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు.  ఏకంగా సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిని వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తి వివాదాల నేపథ్యంలో హత్యలు చేస్తున్నారు.  కొన్ని చోట్ల  భార్యభర్తల గొడవలను పెద్దలు పరిష్కరిస్తుంటారు. కానీ దీనికి భిన్నంగా కొంత మంది పెద్దవాళ్లు ప్రవర్తిస్తుంటారు. తమ పిల్లల కాపురాలు కూలిపొవడానికి వారే ప్రధాన కారణంగా మారతారు. ఈ క్రమంలో జగిత్యాలలో ఒక భార్యభర్తల మధ్య చోటు చేసుకున్న వివాదం కాస్త అత్తను హత్య  చేయడం వరకు వెళ్లింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

జగిత్యాల జిల్లా జగదేవ్ పేట గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొన్ని రోజులుగా మల్లారెడ్డి అతని భార్య పద్మ మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో  ఇటీవల ఆమె తన పిల్లల్ని తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. భర్త తన భార్య పద్మకు ఎన్నోవిధాలుగా నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అత్త రాజవ్వ మాత్రం దాన్ని సాగనివ్వలేదు. భార్యభర్తల మధ్య గొడవల్లో తలదూర్చి గ్యాప్ ను మరింత పెంచింది.  దీంతో తన అత్త రాజవ్వ మీద అల్లుడు కోపం పెంచుకున్నాడు. ఎలాగైన అత్తను మట్టుబెట్టాలని స్కెచ్ వేశాడు.

దీంతో రాజవ్వ ఇంటి తలుపులకు విద్యుత్ తీగలను అల్లుడు మల్లారెడ్డి అమర్చాడు. ఇది తెలియని రాజవ్వ ప్రతిరోజులాగానే.. ఉదయం తలుపులు తెరవగానే రాజవ్వకు స్వల్పంగా విద్యుత్ షాక్ తగిలింది. దీంతో ఆమె భయపడిపోయి వెనక్కు జరిగింది.

Read more: Jeevan Reddy: చంద్రబాబు డైరెక్షన్లో రేవంత్ రెడ్డి కుట్రలు.. కాంగ్రెస్ పాలనపై మరోసారి జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

రెప్పపాటులో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఆతర్వాత ఈ ఘటన కార్యం తన అల్లుడిదని గుర్తు పట్టి వెంటనే మల్లారెడ్డి పై అత్త రాజవ్వ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి తనను చంపేందుకు చూశాడని ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలికి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అల్లుడు మల్లారెడ్డిని అరెస్ట్  చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

