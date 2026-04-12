Jagtial: భార్యను కాపురంకు పంపని కసాయి అత్త.. పగతో జగిత్యాల అల్లుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Son in law plans to murder his mother in law with electric shock in jagtial: ఇటీవల ఎక్కడ చూసిన భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ఏకంగా సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిని వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తి వివాదాల నేపథ్యంలో హత్యలు చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్యభర్తల గొడవలను పెద్దలు పరిష్కరిస్తుంటారు. కానీ దీనికి భిన్నంగా కొంత మంది పెద్దవాళ్లు ప్రవర్తిస్తుంటారు. తమ పిల్లల కాపురాలు కూలిపొవడానికి వారే ప్రధాన కారణంగా మారతారు. ఈ క్రమంలో జగిత్యాలలో ఒక భార్యభర్తల మధ్య చోటు చేసుకున్న వివాదం కాస్త అత్తను హత్య చేయడం వరకు వెళ్లింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
జగిత్యాల జిల్లా జగదేవ్ పేట గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొన్ని రోజులుగా మల్లారెడ్డి అతని భార్య పద్మ మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో ఇటీవల ఆమె తన పిల్లల్ని తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. భర్త తన భార్య పద్మకు ఎన్నోవిధాలుగా నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అత్త రాజవ్వ మాత్రం దాన్ని సాగనివ్వలేదు. భార్యభర్తల మధ్య గొడవల్లో తలదూర్చి గ్యాప్ ను మరింత పెంచింది. దీంతో తన అత్త రాజవ్వ మీద అల్లుడు కోపం పెంచుకున్నాడు. ఎలాగైన అత్తను మట్టుబెట్టాలని స్కెచ్ వేశాడు.
దీంతో రాజవ్వ ఇంటి తలుపులకు విద్యుత్ తీగలను అల్లుడు మల్లారెడ్డి అమర్చాడు. ఇది తెలియని రాజవ్వ ప్రతిరోజులాగానే.. ఉదయం తలుపులు తెరవగానే రాజవ్వకు స్వల్పంగా విద్యుత్ షాక్ తగిలింది. దీంతో ఆమె భయపడిపోయి వెనక్కు జరిగింది.
రెప్పపాటులో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఆతర్వాత ఈ ఘటన కార్యం తన అల్లుడిదని గుర్తు పట్టి వెంటనే మల్లారెడ్డి పై అత్త రాజవ్వ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి తనను చంపేందుకు చూశాడని ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలికి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అల్లుడు మల్లారెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.
