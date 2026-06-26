/ Peddapalli: పెద్ద పల్లిలో ఘోరం.. పోలీసుల టార్చర్ భరించలేక వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Man suicide attempt in peddapalli over police torture: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొంత మంది పోలీసులు ప్రవర్తిస్తున్న తీరు మొత్తం డిపార్ట్ మెంట్ కు చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఏపీలో ప్రస్తుతం విజయవాడ సీఐ నాగ రాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసు ఏపీ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ కు, ఏపీ ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వచ్చేలా మారింది. ఈ ఘటనలో సీఐ నాగరాజును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన సిట్ దీనిపై విచారణ చేపట్టింది. మరోవైపు తాజాగా.. ఏపీలో మరో సీఐ, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఒక వ్యక్తిని టార్చర్ చేసిన ఘటనలో ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. ఈ ఘటన పెద్ద పల్లిలో దుమారంగా మారింది.
పెద్దపల్లి ఎస్సై వేధింపులు భరించలేక పురుగుల మందు తాగి బీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఆత్మహత్యాయత్నం
పెద్దపల్లి మండలం నిట్టురు గ్రామంలో ఎస్సై వేధింపులు తాళలేక పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన బీఆర్ఎస్ నాయకుడు కల్లెపు సంపత్ రావు
కరీంనగర్ సన్ రైజ్ ఆసుపత్రికి తరలింపు
కాంగ్రెస్… pic.twitter.com/8j7Og6Ou8c
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 26, 2026
పెద్దపల్లిలోని నిట్టురు గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ నాయకుడు కల్లెపు సంపత్ రావు తన కూతురుని అత్తింవారు వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆతర్వాత అల్లుడు రివర్స్ లో మామపై అల్లుడు పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు కల్లెపు సంపత్ రావుపై అక్రమంగా భూమిని దున్నాడని అక్రమ కేసును బనాయించి వేధించడం మొదలు పెట్టాడు. రోజు స్టేషన్ కు రావాలని వేధింపులకు గురి చేశాడు.
ఈ క్రమంలో కోర్టుకు వెళ్లి తెల్చుకుంటానని చెప్పడంతో సీఐ, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ మరింత వేధింపులు ఎక్కువగాచేశారు. ఇటీవల ఒక వివాహ వేడుకకు హజరైన అక్కడకు కూడా కానిస్టేబుల్ వచ్చి అందరి ముందు పరువు పోయేలా పీఎస్ కు రావాలని వేధించాడు. ఇక వీరి వేధింపులు భరించలేక సదరు వ్యక్తి పురుగుల మందుతాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు.
వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు కరీంనగర్ లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేత కావడంతో పోలీసులు వేధింపులు ఎక్కువ చేశారని ఆయన కూతురు ఆరోపిస్తుంది. ప్రస్తుతం సదరు వ్యక్తిని ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది. తమ తండ్రి ఆత్మహత్య యత్నంకు సీఐ, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ల టార్చర్ కారణమని కూతురు ఆరోపణలు చేస్తుంది. దీనిపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. విచారణకు ఆదేశించారు.
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