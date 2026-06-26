Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • / Peddapalli: పెద్ద పల్లిలో ఘోరం.. పోలీసుల టార్చర్ భరించలేక వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Peddapalli: పెద్ద పల్లిలో ఘోరం.. పోలీసుల టార్చర్ భరించలేక వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Man suicide attempt in peddapalli: పెద్ద పల్లి పోలీసుల వేధింపులు తాళలేక కల్లెపు సంపత్ రావు అనే వ్యక్తి పురుగుల మందుతాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు.ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:23 PM IST
Peddapalli: పెద్ద పల్లిలో ఘోరం.. పోలీసుల టార్చర్ భరించలేక వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: peddapalli(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Peddapalli: పెద్ద పల్లిలో ఘోరం.. పోలీసుల టార్చర్ భరించలేక వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం
Peddapalli13 min ago
2
Ap panchayat raj20 min ago
3
Python Video36 min ago
4
Thalassemia symptoms39 min ago
5
venezuela earthquake45 min ago