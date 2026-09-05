/Manakondur mla: బోడి టీచర్ ఉద్యోగం.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజున మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..

Manakondur mla kavvampalli Satyanarayana remarks on teacher job: దేశ వ్యాప్తంగా మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇదే రోజున గురుపూజోత్సవంను కూడా నిర్వహించుకుంటారు. గురువులు పాఠాలతో పాటు తమ విద్యార్థులకు జీవిత పాఠాలు కూడా చెబుతుంటారు. అందుకే సమాజంలో ఉపాధ్యాయులకు ఉన్నతమైన స్థానం ఉంది. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టమైన, భారీగా ఫీజులు చెల్లించి మరీ తమ పిల్లలకు మంచి స్కూల్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దొరికేలా చూస్తారు. పునాదులు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే.. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు భావిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజున మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాదస్పదంగా మారాయి. మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం మహాత్మా నగర్లోని అరుంధతి కల్యాణమండపంలో లబ్ధిదారులకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రసమయి బాలకిషన్ పై మండిపడ్డారు. ఆయ కేవలం ఒక గొంగడితో తిరుగుతుంటాని అన్నారు. ఈ రోజున ఇన్ని కోట్ల ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయని మాట్లాడారు.
తాను ఒక డాక్టర్ నని తనను కలవాలంటే ఫీజ్ చెల్లించి వస్తారని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలొ.. రసమయి బాలకిషన్ గతంలో బోడి టీచర్ ఉద్యోగం చేశాడని ఏకీపారేశారు. తనతో పెట్టుకొవద్దని మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే ఫైర్ అయ్యారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. అయితే.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సం వేల బోడి టీచర్ అంటూ టీచర్ వృత్తిని కించ పరిచేలా వివాదాస్పద వాఖ్యలు చేయడంపై ఉపాధ్యాయ సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి.
టీచర్స్ డే నాడు అందుకు తమ ఉపాధ్యాయులను గుర్తు చేసుకుంటూ, వారిని పూజించుకుంటుంటే.. ఈ విధంగా ఒక బాధ్యత గలపదవిలో ఉండి.. ఇలా ఉపాధ్యాయ వృత్తిని కించపరిచేలా మాట్లాడటం ఏంటనిన మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే తాను మాత్రం.. రసమయి బాలకిషన్ను ఉద్దేశించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశానని చెప్పారు. మొత్తంగా ఈ వివాదం కాస్త తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
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