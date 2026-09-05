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Manakondur mla: బోడి టీచర్ ఉద్యోగం.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజున మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..

Mla kavvampalli Satyanarayana row:  నువ్వు ఎమ్మెల్యే కాకముందు గోసి గొంగడితో వచ్చావని, ఇన్ని కోట్ల ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయని మాన కొండూరు ఎమ్మెల్యే, రసమయి బాలకిషన్ పై మండిపడ్డారు .అంతే కాకుండా ఆయన అనేక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఎద్దేవా  చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:54 PM IST
Manakondur mla: బోడి టీచర్ ఉద్యోగం.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజున మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: manakondurmlakavvampally(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Manakondur mla: బోడి టీచర్ ఉద్యోగం.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజున మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..
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