Maoist: దేవ్ జీ, రాజిరెడ్డి సరెండర్ తో ముగిసిన మావోయిస్ట్ శకం..

Operation Kagar on Maoist: మావోయిస్టుల అంతమే తన పంతం అంటూ ఆపరేషన్ కగార్ కు శ్రీకారం చుట్టిన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా.. అన్నంత పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా మావోయిస్టులు లొంగిపోవడమే .. ఎదురు కాల్పుల్లో చనిపోవడమే జరగుతుంది. ఇప్పటికే మావోయిస్టు టాప్ కమాండర్ గెరిల్లా ఆపరేషన్స్ నిర్వహించడంలో దిట్ట అయిన హిడ్మా భద్రతా దళాల ఎన్ కౌంటర్ లో చనిపోవడంతో మావోయిస్టులకు పెద్ద ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. మరోవైపు కొంత మంది వృద్దాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. కొత్తగా యూనివర్సిటీల నుంచి యువత ఎవరు మావోయిస్టు పార్టీలో చేరడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేయడం లేదు. దీంతో నక్సలైట్ ఉద్యమం నీరు కారిపోయింది.
తాజాగా మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా చెప్పబడుతున్న దేవ్ జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి తెలంగాణ ఎస్ఐబీ పోలీసుల ముందు లొంగి పోయినట్టుగా తెలుస్తోంది. మావోయిస్టు విప్లవ ఉద్యమ ప్రస్థానంలో.. నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి లొంగిపోవడం సంచలనంగా మారింది.
ఆపరేషన్ కగార్ మొదటి విడతలో కొంత విరామం ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం..రెండవ విడతగా రెండు రోజుల క్రితం మొదలుపెట్టింది. మార్చి 31 డెడ్ లైన్ లోగా మావోయిస్టులను ఖతం చేసేందుకు బలగాలు వేట సాగిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే దేవ్ జీ సరెండర్ అయ్యారన్న వార్త దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం అయ్యింది.
దేవ్ జీ లొంగిపోయారన్న వార్తలతో కోరుట్లలోనే ఆయన నివాసం దగ్గర విషాదం నెలకొంది. ఆయన ఇంటిని చూసేందుకు ప్రజలు తరలివస్తున్నారు. దేవ్ జీ ఇల్లు ప్రస్తుతం పూర్తిగా శిథిలావస్థలో ఉంది. కొన్నెళ్లుగా ఎవరూ లేకపోవడంతో పూర్తిగా పాడబడిపోయింది. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన తిరుపతి అలియాస్ దేవ్ జీ.. 1984 ప్రాంతంలో నక్సలైట్ ఉద్యమంలో అండర్ గ్రౌండ్ గా వెళ్ళాడు. అంతకుముందు కాలేజీలో రాడికల్ విద్యార్థి సంఘంలో చురుకుగా పనిచేశాడు.
అప్పటి విద్యార్థి రాజకీయాల నేపథ్యంలో ఏబీవీపీ.. RSU మధ్యలో సైద్ధాంతిక , వ్యక్తిగత దాడులు జరిగేవి. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు అరెస్టు చేస్తున్న క్రమంలో రాడికల్ విద్యార్థి సంఘానికి చెందిన కొందరు విద్యార్థులు అండర్ గ్రౌండ్ కు వెళ్ళిపోయారు. వీరిలో ముక్క వెంకటేశం, ఎండి నిజాముద్దీన్, తిప్పరి తిరుపతి ముఖ్యులు. కొందరు ఉద్యమ నేపథ్యంలో లొంగిపోగా.. మరికొందరు ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు. అయితే తిప్పిరి తిరుపతి మాత్రం అంచెలంచలుగా ఎదుగుతూ.. కేంద్ర కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి అయ్యారు.
తిప్పిరి తిరుపతి ప్రాణానికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టవద్దని ఆయన తమ్ముడు..తమ్ముని కూతురు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకున్నారు.తిప్పిరి తిరుపతి సరెండర్ తో మావోయిస్టు ఉద్యమం అంతిమ దశకు వచ్చిందన్న అంచనాలు వస్తున్నాయి. కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు రాజిరెడ్డి తో పాటుగా మరో పదహారు మందితో కలిసి తిరుపతి తెలంగాణ స్పెషల్ బ్రాంచ్ ముందు లొంగిపోగా మిగిలిన మరికొందరు కూడా త్వరలో ప్రభుత్వానికి సరెండర్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయన్న అంచనాలు వస్తున్నాయి.
