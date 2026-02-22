English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Karimnagar News: మావోయిస్టు పార్టీకి ఊహించని దెబ్బ.. కేంద్ర కమిటీ కీలక నేత దేవ్జీ లొంగిబాటు?

Karimnagar Latest News: మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీకి సంబంధించిన కీలక వ్యక్తి పోలీసుల దగ్గర లొంగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.. కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన తిరుపతి గత కొన్ని సంవత్సరాలనుంచి అండర్ గ్రౌండ్‌లో మావోయిస్టు పార్టీకి పనిచేస్తున్నారు.. అయితే, ఈరోజు ఈయన పోలీసుల వద్ద లొంగిపోయినట్లు సమాచారం వస్తోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 22, 2026, 03:52 PM IST

Karimnagar Latest News: మావోయిస్టు అగ్రనాయకత్వంలో ఇప్పుడు పెను సంచలనం మొదలైంది గా భావించవచ్చు. దశాబ్ద కాలంగా అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉద్యమం నడుపుతున్న కేంద్ర కమిటీకి సంబంధించిన తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్జీ.. ఇప్పుడు పోలీసులకు లొంగిపోయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆపరేషన్ కగార్ టు నేపథ్యంలో ఈ కీలకమైన పరిణామం చోటు చేసుకోవడం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ కి సంబంధించిన కీలకమైన వ్యక్తి లొంగిపోవడం ఆ పార్టీకి పెద్ద ఊహించని షాక్ గా మారింది..

జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన తిరుపతి ప్రస్థానం 1980 సంవత్సరం నుంచి మొదలైంది. కాలేజీ రోజుల్లోనే రాడికల్ విద్యార్థి సంఘంలో అత్యంత చురుకుగా పనిచేసే ఆయన.. అప్పటి రాజకీయ ఘర్షణల నేపథ్యంలో 1884లో అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్లారు. ముక్క వెంకటేష్‌తో పాటు నిజాముద్దీన్ వంటి సహచరులతో కలిసి ఉద్యమ బాట పట్టారు. అంచెలంచెలుగా పార్టీలో అత్యున్నత నిర్ణయాత్మకమైన విభాగంగా భావించే కేంద్ర కమిటీలో కీలకమైన బాధ్యతలు కూడా చేపట్టినట్లు సమాచారం. నంబాల కేశవరావు తర్వాత పార్టీ పగ్గాలు ఈయన చేపట్టారన్న ప్రచారం కూడా ఉంది..

దేవ్జీ లొంగిపోయాడన్న వార్తలు రావడంతోనే ఆయన తమ్ముడితో పాటు కుటుంబ సభ్యులు మీడియా ముందుకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.. దీర్ఘకాలంగా అన్నయ్య కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నారని.. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో తెలియదని.. ప్రభుత్వం ఆయన ప్రాణాలకు ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా.. చట్టబద్ధంగా వ్యవహరించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.. ముఖ్యంగా ఆయన వయస్సు, ఆరోగ్యరీత్యా మానవీయ కోణంలో చూడాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు..

ఛత్తీస్‌గఢ్ సరిహద్దుల్లో బలగాల కూబీంగ్‌ ఎంతో ముమ్మరంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ తరుణంలో తిరుపతి తో పాటు కీలక నేత రాజిరెడ్డి మరికొందరు సభ్యులు తెలంగాణ SIB ముందు లొంగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.. ఒకవేళ ప్రధాన కార్యదర్శి స్థాయిలో వ్యక్తి లొంగిపోవడం నిజమైతే.. అది మావోయిస్టు ఉద్యమ చరిత్రలోనే ఒక శకం ముగిసినట్లు అవుతుందని కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

