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Karimnagar: కరీంనగర్, జగిత్యాల నేషనల్ హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.!. 10 మందికి తీవ్ర గాయాలు..!

Road accident in karimnagar:  గంగాధర మండలం మధుర నగర్ వద్ద ఆటొను, డీసీఎం వెనక నుంచి వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆటో ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పి రోడ్డుపక్కన బొర్లా పడింది. ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:49 PM IST
Karimnagar: కరీంనగర్, జగిత్యాల నేషనల్ హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.!. 10 మందికి తీవ్ర గాయాలు..!
Image Credit: roadaccidentinkarimnagar

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Karimnagar: కరీంనగర్, జగిత్యాల నేషనల్ హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 10 మందికి తీవ్ర గాయాలు..
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