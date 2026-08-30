/Karimnagar: కరీంనగర్, జగిత్యాల నేషనల్ హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.!. 10 మందికి తీవ్ర గాయాలు..!

Massive road accident on Karimnagar jagtial national highway: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అసలు ఇంటిలో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు మరల సెఫ్టీగా ఇంటికి రావడం డౌట్ గా మారిపోయింది.ఈ నేపథ్యంలో బస్సు ప్రమాదాలు. ఆటోలు, డీసీఎం, జీబ్ ప్రమాదాలు తరచుగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మరోవైపు ఈ ఘటనలపై ఎన్నిసార్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పిన కూడా కొంత మంది నెగ్లీజెన్సీ వల్ల ఇతరుల ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కరీంనగర్,జగిత్యాల జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.
కరీంనగర్, జగిత్యాల జాతీయ రహదారిపై గంగాధర మండలం మధుర నగర్ వద్ద కూలీలతో వెళ్తున్న ఆటోను , కోళ్లతో వెళ్తున్న డీసీఎం వెనక నుంచి వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆటో అదుపు తప్పి ఒక్కసారిగా రోడ్డు కిందకు పోయి ప్రమాదంకు గురైంది. ఆ తర్వాత డీసీఎం డ్రైవర్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఆటోలో ఉన్న కూలీలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
దాదాపు ఆటోలో 5 నుంచి 10 మంది వరకు కూలీలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరంతా మంగపేట గ్రామానికి చెందిన వ్యవసాయ కూలీలుగా చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. గాయపడ్డ వారిని అంబులెన్స్ లలో దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. డీసీఎం డ్రైవర్ ఎవరు..?.. మద్యం మత్తులో ఉన్నాడా..?.. మరేదైన ఘటనకు కారణం ఉందా అని పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
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