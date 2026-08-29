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Adluri Laxman: ధర్మపురి ఉగ్ర నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తాం.!. మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ కుమార్..

Minister Adluri laxman on Godavari pushkaralu:  గోదావరి పుష్కరాలకు ధర్మపురి నియోజకవర్గానికి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం రూ. 117 కోట్లు కేటాయించింది మంత్రి అడ్లూరీ తెలిపారు. దీనిలో రూ. 40 కోట్లు బైపాస్ రోడ్లు, పుష్కర ఘాట్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం నుండి నిధులు విడుదల కానున్నయని మంత్రి తెలిపారు. ఆలయ అభివృద్ధికి అన్ని వర్గాలు సహకరించాలని కోరారు

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:03 PM IST
Adluri Laxman: ధర్మపురి ఉగ్ర నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తాం.!. మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ కుమార్..
Image Credit: adlurilaxmanindharmapuritemple

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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