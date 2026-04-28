English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Karim Nagar City
Dharmapuri Temple: ధర్మపురి క్షేత్ర పునర్నిర్మాణానికి ప్రజలు సహకరించాలి.. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పిలుపు!

Dharmapuri Temple Latest News: దక్షిణ కాశీగా పేరు ఉన్న ధర్మపురి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి పనులకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని భక్తులతో పాటు ప్రజలను మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాకుండా దేవాలయానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన మాస్టర్ ప్లాన్ పనులను కూడా ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 28, 2026, 10:03 PM IST

Trending Photos

Teachers Salary: 50,000 మినిమమ్ పే.. 36% HRA.. టీచర్ల భారీ డిమాండ్లు వెలుగులోకి!
5
8th Pay Commission Big Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్.. కరోనా కాలం DA బకాయిలపై ఆర్థిక శాఖ తేల్చి చెప్పేసింది.. ఇక ఆశలు వదులుకోవాల్సిందేనా?
7
DMart April Sale 2026:: డీమార్ట్‌లో బంపర్ ఆఫర్లు.. ఇంటి సరుకులపై బిగ్ సేల్..ఈ వారం మిస్ అయితే నష్టమే!
5
Payal Rajput: ప్రియుడి సినిమా ఈవెంట్లో ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయిన పాయల్ రాజ్ పుత్.. కన్నీరు మున్నీరైన హీరోయిన్ !
5
Dharmapuri Temple Latest News: దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ప్రజలు, భక్తులు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని రాష్ట్ర మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం ఆయన దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ హనుమంతరావుతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్ తో కలిసి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. స్వామివారికి ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం.. ఆలయ మాస్టర్ ప్లాన్ పనుల పురోగతిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా అధికారులతో గుడికి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ అంశాలను కూడా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ.. గత ప్రభుత్వాలు ధర్మపురి ఆలయ అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించాయని విమర్శించారు. ఎంతో చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయ అభివృద్ధి అప్పట్లో కేవలం మాటలకే పరిమితం చేశారని.. సరైన నిధులు కేటాయించకుండా భక్తుల సౌకర్యాలను గాలికి వదిలేసారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా పోయిన ప్రభుత్వాన్ని ధర్మపురి ఆలయ అభివృద్ధికి ఏమాత్రం సహాయం చేయలేవని అన్నారు.. ధర్మపురి క్షేత్ర వైభవాన్ని చాటి చెప్పేలా.. భక్తులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించడమే ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ధ్యేయమని మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తెలిపారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా 2027 గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని.  అప్పటికి వచ్చే లక్షలాదిమంది భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ తెలిపారు..

భక్తులకు గంటల తరబడి వేచి ఉండకుండా ఆధునిక క్యూలైన్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణాలను చేపడతామని మాస్టర్ ప్లాన్లు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా స్నాన గాట్లతో పాటు ప్రత్యేకమైన భద్రత, పరిశుభ్రతకు పెద్దపీట వెయ్యబోతున్నట్లు కూడా ఆ ప్లాన్‌లో వివరించారు. దీంతోపాటు ఆలయానికి వచ్చే రహదారుల విస్తరణతో పాటు పార్కింగ్ సదుపాయాలు, దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తుల కోసం తక్కువ ధరకే వసతి కల్పించబోతున్నట్లు కూడా తెలిపారు. 

Also Read: Chandrababu: విశాఖ విశ్వనగరం అన్‌స్టాపబుల్.. ఎవరూ ఆపలేరు: చంద్రబాబు

దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్‌తో పాటు కలెక్టర్ తో సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రి.. మాస్టర్ ప్లాన్ పనుల్లో నాణ్యత పాటించాలని సూచించారు. నిధుల కోరత లేకుండా చూస్తామని.. గడువులోగా పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు. భక్తుల మనోభావాలకు అనుగుణంగా.  ఆగమన శాస్త్రం నిబంధనలు పాటిస్తూనే అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రజా ప్రతినిధులతో పాటు ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు..

Also Read: Chandrababu: విశాఖ విశ్వనగరం అన్‌స్టాపబుల్.. ఎవరూ ఆపలేరు: చంద్రబాబు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Dharmapuri TempleDharmapuri Temple NewsDharmapuri NewsDharmapuri Latest NewsDharmapuri Temple Development

Trending News