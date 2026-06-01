/Adluri Laxman: దమ్ముంటే నిరూపించు.. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తా: కొప్పులకు అడ్లూరి కౌంటర్!

Minister Adluri Laxman Challenge: క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న ఇసుక రవాణాలో తాము ఒక్క రూపాయి అయినా లంచం తీసుకున్నట్లు నిరూపిస్తే క్షణాల్లో తమ పదవికి రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధమని రాష్ట్ర మంత్రి అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ సవాల్ విసిరారు.. పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారంలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.. తనపై, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పై మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కేవలం రాజకీయ ఉనికి కోసమే బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు..
నా మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకుంటా..
గత ఎన్నికల్లో ప్రజలు తిరస్కరించినప్పటికీ మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్లు మార్పు రాలేదని అడ్డూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ విమర్శించారు. నియోజకవర్గంలో పారదర్శకంగా పాలన సాగుతుంటే ఓర్వలేకనే లేనిపోని అక్రమాలను.. అంటగడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు.. ఇసుక దందాలు నాకు భాగస్వామ్యం ఉందని కొప్పుల ఈశ్వర్ ప్రచారం చేస్తున్నారు.. దమ్ముంటే, ధైర్యం ఉంటే నాపై చేసిన ఆరోపణలను ఆధారాలతో సహా నిరూపించాలి.. నిరూపిస్తే నా మంత్రి పదవితో పాటు ఎమ్మెల్యే పదవికి కూడా రాజీనామా చేసి రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటా అని.. మంత్రి స్పష్టం చేశారు..
గత పది ఏళ్ల BRS ప్రభుత్వ హయాంలో పెద్దపెల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా.. ముఖ్యంగా ధర్మారం పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఇసుక అక్రమ రవాణా జరిగిందని మంత్రి ఆరోపించారు.. నాటి ప్రభుత్వ పెద్దల ఆశీస్సులతోనే నాడు ఇసుక మాఫియా చెలరేగిపోయిందని.. ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీగా గండి కొట్టారని విమర్శించారు.. నాటి అక్రమ ఇసుక రవాణాపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపించి.. బాధ్యులను చట్టం ముందు నిలబెడతామని మంత్రి హెచ్చరించారు..
ఇప్పటికైనా మాజీమంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ తనపై చేస్తున్న తప్పుడు.. నిరాధారమైన ఆరోపణలను మానుకోవాలని హితవు పలికారు. కేవలం వార్తల్లో నిలవడానికి ఇలాంటి చౌకబారు విమర్శలు చేస్తున్నారని.. ప్రజలు అన్నింటినీ గమనిస్తున్నారని మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ పేర్కొన్నారు.. అంతేకాకుండా ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం చేసే ముందు వెనక ముందు ఆలోచించి.. కొంతైనా నిజం అనిపిస్తేనే ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం చేయాలన్నారు.. ఈ సమావేశంలో స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులతోపాటు ప్రజా ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు..
