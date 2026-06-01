  Adluri Laxman: దమ్ముంటే నిరూపించు.. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తా: కొప్పులకు అడ్లూరి కౌంటర్!

Adluri Laxman: దమ్ముంటే నిరూపించు.. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తా: కొప్పులకు అడ్లూరి కౌంటర్!

Minister Adluri Laxman Challenge: ఇసుక దందాలు రూపాయి తీసుకున్నట్లు నిరూపిస్తే రాజీనామాకు సిద్ధమని మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలకు సవాలు విసిరారు.. గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఇసుక దందాలు జోరుగా సాగాయని.. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాటిని నిర్మూలించేందుకే వివిధ ప్రయత్నాలు  చేస్తున్నారన్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 01, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 02:03 PM IST
Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

