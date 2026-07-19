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Dharmapuri: వర్షాల కోసం ధర్మపురి క్షేత్రంలో వరుణ యాగం.. పాల్గొన్న మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ కుమార్..

Minister Adluri laxman kumar: వర్షాలు సమృద్దిగా పడాలని ప్రత్యేంగా మంత్రి అడ్లూరీ  లక్ష్మణ్ కుమార్ ధర్మపురి ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా వరుణ యాగంను నిర్వహించారు.  ఈ క్రమంలో ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:35 PM IST
Dharmapuri: వర్షాల కోసం ధర్మపురి క్షేత్రంలో వరుణ యాగం.. పాల్గొన్న మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ కుమార్..
Image Credit: varunayagamindharmapuri

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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