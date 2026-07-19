/Dharmapuri: వర్షాల కోసం ధర్మపురి క్షేత్రంలో వరుణ యాగం.. పాల్గొన్న మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ కుమార్..

Minister Adluri laxman performs varunayagam in Dharmapuri: దేశంలో ఈసారి ఎల్ ని నో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా రైతన్నలు వర్షాలు లేక అల్లాడిపోతున్నారు. పొలాల్లో వేసిన పంటలు పూర్తిగా ఎండిపోతున్నాయి. పంట చెనులు బీటలు వారాయి. ముఖ్యంగా వర్షాలు కురవాలని దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు భిన్నమైన ఆచారంను, సాంప్రదాయాలని పాటిస్తు వస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల వరుణ యాగం చేస్తున్నారు. కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేస్తున్నారు. గాడిదలకు గులాబ్ జామ్ ను తిన్పిస్తున్నారు. తెలంగాణలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఆలయాల్లో వరుణ యాగంను నిర్వహించాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి అడ్డూరీ ధర్మపురిలో వర్షాల కోసం వరుణ యాగంను నిర్వహించారు.
తెలంగాణలో కొన్ని రోజులుగా వరుణుడు మొత్తంగా తన ముఖం చాటేశాడు. ఈ క్రమంలో వర్షాల కోసం ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రంలో మంత్రి అడ్లూరీ వరుణ యాగం నిర్వహించారు. స్థానికంగా వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్షేత్రంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆదివారం వరుణ యాగం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారీగా స్థానిక నేతలు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు హజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి అడ్లూరీ లక్ష్మణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా ఈ ఏడాది వర్షాలు ఆలస్యమౌతుందన్నారు. రైతులు ఆందోళన చెందుతున్న నేపథ్యంలో సకాలంలో వర్షాలు కురియాలని ధర్మపురి క్షేత్రంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు, రైతులు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి లక్ష్యం అని మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. సీఎం రేవంత్ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ధర్మపురి క్షేత్రంలో వర్షాల కొరకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఇందుకు సహకరించిన ఆలయ సిబ్బందికి అర్చకులకు మంత్రి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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