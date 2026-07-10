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SIR: ఓటు హక్కు ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షణ కవచం: మంత్రి అడ్లూరి!

Minister Adluri Laxman Kumar News: భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన SIR ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. ధర్మపురి మున్సిపల్ పరిధిలోని 5వ వార్డులో జరుగుతున్న ఈ ప్రక్రియను మంత్రి క్షేత్రస్థాయిలో దగ్గరుండి పరిశీలించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:55 PM IST
SIR: ఓటు హక్కు ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షణ కవచం: మంత్రి అడ్లూరి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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