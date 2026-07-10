/SIR: ఓటు హక్కు ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షణ కవచం: మంత్రి అడ్లూరి!

Minister Adluri Laxman Kumar: భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన SIR ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి మున్సిపల్ పరిధిలోని ఐదవ వార్డులో శనివారం జరుగుతున్న సర్ ప్రక్రియను మంత్రి స్వయంగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. అధికారుల పనితీరును అడిగి తెలుసుకుంటూ.. ఓటర్ల నమోదు సరళిని పర్యవేక్షించారు.
ఓటు హక్కు ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షణ కవచం..
ఈ సందర్భంగా మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ మనకు ప్రసాదించిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఓటు హక్కు అని కొనియాడారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి.. మనకు నచ్చిన మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడానికి రాజ్యాంగం కల్పించిన ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఓటర్ల జాబితాలో సవరణలు.. కొత్త ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియను విజయవంతం చేయడం వల్లే ప్రజాస్వామ్యం మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ..
రాష్ట్రంలో ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా.. దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంటున్నారని మంత్రి అడ్లూరి తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు.. క్షేత్రస్థాయిలో ఈ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుందో స్వయంగా తెలుసుకోవడానికే తాను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. అధికారులు ఇంటింటికీ వచ్చినప్పుడు ప్రజలు వారికి పూర్తిస్థాయిలో సరైన సమాచారాన్ని అందించి సహకరించాలని కోరారు.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాల మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ఈ ఓటరు నమోదు కార్యక్రమంలో అంకితభావంతో పనిచేస్తున్న అధికారులను.. సిబ్బందిని మంత్రి ఈ సందర్భంగా అభినందించారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు కల్పించడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని సూచించారు. బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా ప్రజలు కూడా తమ వివరాలను సకాలంలో అందించి.. ఈ సర్ ప్రక్రియలో చురుగ్గా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.
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