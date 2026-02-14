English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bandi Sanjay: కాంగ్రెస్, BRS, MIM అక్రమ సంబంధం బయటపడింది!: కేంద్ర సహాయక మంత్రి బండి సంజయ్

Bandi Sanjay Latest News: మీడియా ముఖంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల వాలంటైన్స్ డే విషెష్ తెలిపారు. మూడు పార్టీల అక్రమ సంబంధం బట్టబయలైందని కేంద్ర సహాయక మంత్రి బండి సంజయ్‌ తెలిపారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 14, 2026, 01:52 PM IST

Bandi Sanjay Latest Telugu News:  కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల వాలంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.. కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వేదికగా.. బీఆర్ఎస్,  కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం పార్టీల మధ్య ఉన్న అక్రమ సంబంధం బట్టబయలైందని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ విమర్శించారు.. శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. కరీంనగర్ ప్రజలు బీజేపీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఇచ్చినప్పటికీ, కుట్రలతో మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవాలని ఈ మూడు పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు..

కరీంనగర్ ప్రజలు ఒక అద్భుతమైన తీర్పు ఇచ్చారు.. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కూడా చేరడంతో బీజేపీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటింది. కానీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం మూడు పార్టీలు కలిసినా కనీసం 26 సీట్లు కూడా రాలేదు. అయినా.. మేయర్ పదవి కోసం దిగజారి రాజకీయాలు చేస్తున్నారు" అని బండి సంజయ్ విమర్శించారు. ప్రజల తీర్పుకు విరుద్ధంగా కుట్రలు చేస్తే ఒక్క నేతను కూడా రోడ్లపై తిరగనివ్వమని.. ఒక్కొక్కరిని ఉరికిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు..

రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలమైందని ఎంపీ బండి సంజయ్‌ విమర్శించారు. అలాగే ఎన్నికల సమయంలో మహిళలకు ఇస్తానన్న రూ.2,500 ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. వృద్ధులకు త్వరలో ఇస్తామని అన్న రూ.4,000 పెన్షన్ ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని నిలదీశారు. ఉద్యోగుల DAలు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు కోసం లక్షలాది మందిని రోడ్లపైకి తెచ్చి.. ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించుతామని స్పష్టం చేశారు.

MIMను ఒక జీవం లేని పార్టీగా అభివర్ణించిన ఎంపీ బండి సంజయ్‌.. రజాకార్ల వారసత్వాన్ని మోస్తున్న ఆ పార్టీకి పునరుజ్జీవ ఉత్సవాలు జరుపుకునే అర్హత లేదని స్పష్టం చేశారు.. భాగ్యనగరాన్ని మూడు ముక్కలు చేసి MIMకు రాసివ్వాలని సీఎం చూస్తున్నారని, హైదరాబాద్ ఎవరి సొంత ఆస్తి కాదని హెచ్చరిక చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు ముస్లిం మహిళలు చాలా మంది కూడా ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దు తర్వాత మోదీ పాలనను కోరుకుంటున్నారని.. ఈ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో వారు బహిరంగంగానే బీజేపీకి సపోర్ట్‌ తెలిపారని పేర్కొన్నారు.

నాడు రెండు ఎంపీ సీట్ల నుంచి నేడు కేంద్రంలో వరుసగా మూడుసార్లు అధికారంలోకి వచ్చామని గుర్తు చేస్తూ.. 2028లో తెలంగాణలో BJP జెండా ఎగరడం ఖాయమని ఎంపీ బండి సంజయ్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కరీంనగర్ అభివృద్ధికి కేంద్ర నిధుల నుంచి రూ.1,400 కోట్లు తెచ్చామని.. చేసిన అభివృద్ధిని బుక్‌లెట్ రూపంలో ఇంటింటికీ పంపామని బండి సంజయ్ వివరించారు.

Also Read: Sangareddy: అయ్యే.. ఎన్నికల డబ్బులు చోరీ.. మనస్తాపంతో సెల్ టవర్ ఎక్కిన యువకుడు!

