Minister Ponnam Prabhakar reacts on Jagtial rtc Driver removal row: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం ధాన్యం కొనుగొళ్ల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ధాన్యం కొనుగోళ్ల ఆలస్యం అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ఇటీవల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుపై కేంద్రంకు వ్యతిరేకంగా జగిత్యాలలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ నేతలు నిరసనలకు దిగారు. ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ ముందు ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని బస్ డ్రైవింగ్ చేస్తు మాట్లాడారు. ఇది కాస్త వైరల్ కావడంతో ఆర్టీసీ అధికారులు ఈ రోజు అశోక్ ను సర్వీస్ నుంచి రీమూవ్ చేస్తున్నట్లు లెటర్ ఇచ్చారు.
రీజినల్ మేనేజర్ రిమూవల్ లెటర్ ఇచ్చాక సస్పెండ్ చేయలేదని చెప్తున్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 26, 2026
ఇది కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అశోక్ కు బీఆర్ఎస్ అండగా ఉంటుందని మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్, బీఆర్ఎస్ జీవన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా కరీంనగర్ లోని ఆర్టీసీ రీజినల్ మెనెజర్ ను కలిశారు. దీనిపై రీజినల్ మెనెజర్ తనకు డ్రైవర్ ను సర్వీస్ నుంచి తొలగించిన విషయం తెలిదన్నారు.
దీంతో గంగుల కమలాకర్ సీరియస్ అయ్యారు. ఒక రీజినల్ మెనెజర్ కు తెలియకుండా డిపోమెనెజర్ ఏవిధంగా చర్యలు తీసుకుంటారని కౌంటర్ ప్రశ్నలు వేశారు. దీనిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అసలు డ్రైవర్ ను జాబ్ నుంచి తొలగించలేదని స్పష్టం చేశారు. జగిత్యాల లో రైతుల పక్షాన ప్రశ్నించిన అశోక్ అనే డ్రైవర్ ని తొలగించారని వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమన్నారు. అతను కేవలం ఆర్టీసీ హైర్ (కిరాయి)బస్సు డ్రైవర్.. ఆర్టీసీ ఉద్యోగి కాదని తెలిపారు. అయిన కూడా అతడ్ని ఉద్యోగం నుండి తొలగించవద్దని బస్సు యాజమాన్యానికి సూచించామన్నారు.
అశోక్ రైతుల పక్షాన మాట్లాడారని దాన్ని స్వాగతిస్తున్నామన్నారు. కేంద్రం ధాన్యం కొనుగోలు లో నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోందని, అయినప్పటికీ కొనుగోళ్లు సాఫీగా జరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు. ఈ అంశాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు రాజకీయం చేయవద్దని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హితవు పలికారు.
