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Karimnagar: కరీంనగర్ ప్రగతిపై బురదజల్లొద్దు.. విమర్శలు ఆపండి: మంత్రి పొన్నం సీరియస్!

Minister Ponnam Prabhakar: మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ రెండో విడత నిధులు మా హయాంలోనే త్వరగా మంజూరయ్యాయని మంత్రి పొన్నం వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా డంప్ యార్డ్ తరలింపునకు కేంద్రం సహకరించాలని కూడా కోరారు. అలాగే వివిధ అంశాలపై మీడియాతో మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:10 PM IST
Karimnagar: కరీంనగర్ ప్రగతిపై బురదజల్లొద్దు.. విమర్శలు ఆపండి: మంత్రి పొన్నం సీరియస్!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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