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అబద్ధాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు KTR, హరీష్ రావు: ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం..

BRS వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావులపై చొప్పదండి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వీరిద్దరినీ అబద్ధాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా అభివర్ణించిన ఆయన.. స్పైడర్ సినిమా విలన్ల తరహా ఆలోచిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:22 PM IST
అబద్ధాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు KTR, హరీష్ రావు: ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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