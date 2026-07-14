/అబద్ధాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు KTR, హరీష్ రావు: ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం..

KTR, Harish Rao are Brand Ambassadors for Lies: BRS వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావులపై చొప్పదండి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.. తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా ఉండటం ఇష్టం లేని వీరిద్దరూ.. స్పైడర్ సినిమా విలన్లలా ఆలోచిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మంగళవారం సీఎల్పీ మీడియా సెంటర్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేటీఆర్ లోయర్ మానేరు డ్యాం (LMD) సందర్శనను ఒక విహారయాత్రగా అభివర్ణించిన సత్యం.. రైతులపై ఆయన చూపిస్తున్నదంతా కపట ప్రేమేనని విమర్శించారు.
కరవు రావాలని కోరుకుంటున్నారు..
సాధారణంగా లోయర్, మిడ్ మానేరు డ్యాంలు జూలై ఆఖరు లేదా ఆగస్టు మాసాల్లో నిండుతాయని.. ఈ ఏడాది కూడా వర్షదేవుడి కటాక్షంతో ప్రాజెక్టులు సమృద్ధిగా నిండుతాయనే నమ్మకం తమకుందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. అయితే, రాష్ట్రంలో కరవు రావాలి, పంటలు పండకూడదు.. ప్రజలు విలవిలలాడాలి.. తద్వారా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తేవాలనేదే కేటీఆర్, హరీష్ రావుల కుట్రపూరిత ఆలోచన అని ధ్వజమెత్తారు.. ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రజలను, రైతులను రెచ్చగొట్టే రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఒకవేళ వర్షాలు పడకపోతే రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం దగ్గర పక్కా ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలు ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
హిట్లర్ పాలన పోయింది..
గత పదేళ్ల BRS పాలన హిట్లర్, ఫాసిస్ట్ పద్ధతుల్లో సాగిందని.. అందుకే ప్రజలు విసిగిపోయి.. ఆ పార్టీని బండకేసి కొట్టారని మేడిపల్లి సత్యం ఎద్దేవా చేశారు. మీది ఫాసిస్ట్ పాలన అయితే.. మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిది హ్యుమనిస్ట్ పాలన అని పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ స్కీమ్ పెట్టినా అందులో స్కామ్ తప్ప తెలంగాణకు ఒరిగింది ఏమీ లేదని.. రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా దోచుకున్నారని ఆరోపించారు. CM రేవంత్ రెడ్డి దూరదృష్టి ఉన్న నాయకుడని.. ప్రజా సంక్షేమం విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటారని భరోసా ఇచ్చారు.
అబద్ధాల పోటీలో నెంబర్ వన్ స్థానం..
అప్పట్లో హిట్లర్ పక్కన అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడానికి గోబెల్స్ ఉన్నట్లు.. ఇప్పుడు కేసీఆర్ పక్కన KTR, హరీష్ రావు చేరారు. వీరిద్దరూ గోబెల్స్ను మించిపోయి అబద్ధాల పోటీల్లో నెంబర్ వన్ స్థానం కోసం పోటీ పడుతున్నారని.. భవిష్యత్తులో వీరు నిజాలు చెప్పినా ప్రజలు నమ్మలేని స్థాయికి దిగజారిపోయారని.. పిల్లి శాపనార్థాలు, కుట్ర రాజకీయాలు ఇప్పటికైనా ఆపాలని ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం అన్నారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై BRS నేతలు మాట్లాడుతుంటే .. హంతకుడే సంతాప సభ.. పెట్టినట్లు ఉందని సత్యం ఎద్దేవా చేశారు. కేవలం ధనదాహంతో.. కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరాన్ని నిర్మించారని.. వారి హయాంలోనే.. వారి అవినీతి వల్లే ఆ ప్రాజెక్టు కూలిపోయిందని గుర్తుచేశారు.. తెలంగాణ ప్రజలు చాలా వివేకవంతులని.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరును గమనిస్తున్నారని.. BRs నేతల డ్రామాలను ఎవరూ నమ్మే పరిస్థితి లేదని ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం స్పష్టం చేశారు.
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