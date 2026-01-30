English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Padi Kaushik Reddy: పోలీసులతో వివాదంపై వెనక్కి తగ్గిన ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి

Padi Kaushik Reddy: పోలీసులతో వివాదంపై వెనక్కి తగ్గిన ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి

MLA Padi Kaushik Reddy Released Video Statement On Police Fight: సమ్మక్క సారక్క జాతరలో రెచ్చిపోయి అమానుషంగా వ్యవహరించిన పోలీసులపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై వెనక్కి తగ్గారు. ఈ సందర్భంగా విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 30, 2026, 06:10 PM IST

Trending Photos

Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
5
Keerthi Bhat Breakup
Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
Shruti Haasan Married Or Not: 40 ఏళ్ల వయసొచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని శ్రుతి హాసన్..హీరోయిన్ చెప్పిన అసలు కారణం ఇదే?
7
Shruti Haasan
Shruti Haasan Married Or Not: 40 ఏళ్ల వయసొచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని శ్రుతి హాసన్..హీరోయిన్ చెప్పిన అసలు కారణం ఇదే?
Mivi Fort H160 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.25 వేల Mivi Fort H160 హోమ్ థియేటర్ రూ.5 వేలకే!
5
Mivi Fort
Mivi Fort H160 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.25 వేల Mivi Fort H160 హోమ్ థియేటర్ రూ.5 వేలకే!
Singer Karthik: సింగర్ కార్తీక్ డేట్ కి వెళ్దామా.. అని అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు చేశారు.. ఫేమస్సిం ఫిమేల్ ర్ ఆవేదన..!
4
interview
Singer Karthik: సింగర్ కార్తీక్ డేట్ కి వెళ్దామా.. అని అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు చేశారు.. ఫేమస్సిం ఫిమేల్ ర్ ఆవేదన..!
Padi Kaushik Reddy: పోలీసులతో వివాదంపై వెనక్కి తగ్గిన ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి

Sammakka Sarakka Jatara 2026: సమ్మక్క సారక్క జాతరలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డితో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు తెలంగాణలో తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. ఒక ఎమ్మెల్యేను పట్టుకుని లాగిపడేయడం.. ఈడ్చుకుంటూ తీసుకెళ్లడంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబడుతోంది. అయితే తోపులాట సమయంలో తాను పోలీసు అధికారులపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్‌ అధికారులకు క్షమాపణలు చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: TTD: హిందూ సమాజానికి వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్‌సీపీ క్షమాపణ చెప్పాలి: టీటీడీ

తన హుజురాబాద్‌ నియోజకవర్గంలోని వీణవంక సమ్మక్క సారక్క జాతరలో జరిగిన ఘటనపై ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. 'ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా చేసిన మాటలు కాదు. మనోభావాలు దెబ్బతింటే క్షమాపణలు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రోత్బలంతో నాపై, నా కుటుంబంపై రాజకీయ కక్షకు తెగబడ్డారు. పోలీసులు, అధికారులు అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం. కానీ కొందరు మేము సమ్మక్క జాతరకు వెళ్తున్న క్రమంలో అడ్డుకొని తీవ్ర ఒత్తిడికి గురి చేశారు. ఆవేశంలో, ఒత్తిడిలో తెలియకుండా నోరు జారా. అంతే తప్ప ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన మాటలు కావు' అని పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి స్పష్టత ఇచ్చారు.

Also Read: Child Missing: మేడారం జాతరలో పిల్లల అదృశ్యం.. రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌తో 2 గంటల్లో ఆచూకీ లభ్యం

'నా మాటలతో ఎవరివైనా మనోభావాలు దెబ్బతింటే వారికి నా క్షమాపణలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ విషయంలో కొందరు పని కట్టుకొని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ వివాదాన్ని ఇంతటితో ముగించాలని అందరిని వేడుకుంటున్నా' అని హుజురాబాద్‌ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి తెలిపారు. అయితే ఈ వ్యవహారంలో పోలీసులు అమానుషంగా ప్రవర్తించడాన్ని మాత్రం ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌ రెడ్డి తీవ్రంగా తప్పబడుతున్నారు. ఈ విషయమై ఇప్పటికే అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ను కలిసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రివిలేజ్‌ మోషన్‌ దాఖలు చేసి తనపై అనుచితంగా వ్యవహరించిన పోలీస్‌ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని.. ఒక ఎమ్మెల్యేకు గౌరవం ఇవ్వలేరా? అని స్పీకర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్‌ను ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి కోరారు.

Also Read: DK Aruna: ప్రజలను మోసం చేయడానికి రేవంత్‌ రెడ్డి ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ డ్రామా: డీకే అరుణ

కాగా ఈ ఘర్షణ సమయంలో ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై పోలీస్‌ ఉన్నత అధికారుల సంఘం తప్పుబట్టింది. పోలీసులను అలా దూషించడం తగదని పేర్కొంది. ఈ మేరకు పోలీస్‌ అధికారుల సంఘం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డితో ఈ వివాదం ముగిసిపోయింది. అయితే తనతో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై మాత్రం ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌ రెడ్డి వెనక్కి తగ్గేలా కనిపించడం లేదు. వారిపై చర్యలు తీసుకునేదాకా ఉపేక్షించే అవకాశం లేనట్టు కనిపిస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Medaram Jatara 2026VeenavankahuzurabadPadi Kaushik ReddyVideo Statement

Trending News