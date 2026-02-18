MLC Jeevan Reddy: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జీవన్రెడ్డి బీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఆయన హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగడంపై ఆలోచిస్తున్నట్లు చెప్పారు. భవిష్యత్ ఏంటో గోచరించడం లేదని, అవమానాలు ఇంకెంతకాలం భరించాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జగిత్యాల మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా జీవన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సంజయ్ వర్గాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. కాంగ్రెస్ మెజార్టీ స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నప్పటికీ.. ఛైర్మన్ పదవి ఎవరికి ఇస్తారన్న దానిపై ప్రతిష్టంభన ఏర్పడింది.
ఈ క్రమంలోనే జీవన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సంజయ్ వర్గీయులు క్యాంప్ రాజకీయాలు చేశారు. చివరికి సంజయ్ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఛైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు. దీంతో జీవన్రెడ్డి అసహనానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే జీవన్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఫోన్ చేసి బుజ్జగించినట్టు తెలుస్తోంది. ఓసారి ఢిల్లీ వచ్చి పార్టీ పెద్దలను కలవాలని కేసీ వేణుగోపాల్ సూచించినట్టు సమాచారం. అయితే పార్టీ పెద్దల సలహాను జీవన్ రెడ్డి పాటిస్తారా.. లేక.. తన దారి తాను చూసుకుంటారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
తాజాగా జగిత్యాల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఎంపికలో ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి కి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఆయన ప్రతిపాదనలను పార్టీ ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. పైగా జీవన్ రెడ్డికి బద్ధశత్రువు ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ వర్గానికి అధిష్టానం ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన వర్గానికే చైర్ పర్సన్ అవకాశం ఇచ్చారు. దాంతో దశాబ్దాలుగా పార్టీని నమ్ముకున్న సీనియర్లను పార్టీ పక్కన పెట్టడంపై జీవన్ రెడ్డి వర్గం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో జీవన్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగడంపై ఆలోచిస్తున్నా.. భవిష్యత్ ఏంటో గోచరించడం లేదు.. అవమానాలు ఇంకెంత కాలం భరించాలని ప్రశ్నించారు. ఈ ఎన్నిక ముగింపు కాదు, ఎమ్మెల్యేగా సంజయ్ ఉన్నంత కాలం నాకు వేధింపులు తప్పవని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్కు రాసిచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేకు జగిత్యాల కాంగ్రెస్ పట్టా రాసిచ్చారు. స్పీకరేమో సంజయ్ పార్టీ మారలేదు అంటున్నారు.. ఎమ్మెల్యే సంసారం మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీతో చేస్తున్నాడు. అధినాయకత్వం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మనోభావాలు గౌరవించాలి. జగిత్యాలలో ఇలా ఉంటే పార్టీ మారిన మరో 9 ప్రాంతాల్లో ఎలా వుందో అని మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు..
ఈ వరుస అవమానాల నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతారా.. లేక పార్టీకి గుడ్ బై చెబుతారా అనే చర్చ జరుగుతోంది. మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించి జోష్లో ఉన్న కాంగ్రెస్కు జీవన్ రెడ్డి షాక్ ఇవ్వబోతున్నారా అనే అనుమానం కలుగుతోంది. గతకొంత కాలంగా ఆయన ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులే ఇందుకు కారణమని వర్గీయులు చెబుతున్నారు. ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు, చైర్ పర్సన్ ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఆయన కామెంట్స్ చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు.
తాజాగా జగిత్యాల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖరారు చేసింది. దీంతో జీవన్ రెడ్డి వర్గానికి పెద్ద షాక్గా ఇచ్చినట్లయింది. గత కొంతకాలంగా మున్సిపల్ పీఠంపై తన పట్టు నిలుపుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న జీవన్ రెడ్డికి ఈ పరిణామం మింగుడు పడని అంశమనే చెప్పాలి.
అయితే దశాబ్దాలుగా పార్టీని నమ్ముకున్న సీనియర్లను పక్కన పెట్టడంపై పాత కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న తరుణంలో మరోసారి సంజయ్ కు పెద్దపీట వేయడం సంచలనంగా మారింది. జీవన్ రెడ్డి చాలాకాలంగా కాంగ్రెసు పార్టీ తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాన్ని బహిరంగంగానే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2024లో జీవన్ రెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు గంగారెడ్డి హత్యకు గురైనప్పటినుంచి ఆయన కాంగ్రెసుపై అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. పార్టీ తనను ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని ఫీలవుతున్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తాను ఎన్నో అవమానాలను ఎదుర్కొన్నానని, అయినా పార్టీ కోసం భరిస్తూ వస్తున్నానని జీవన్ రెడ్డి అనేకసార్లు చెప్పారు. గంగిరెడ్డి హత్యకు గురైన తరువాత ఇక మీకు.. మీ పార్టీకి ఓ దండం. ఇకనైనా మమ్మల్ని బతకనివ్వండి. ఇంతకాలం అవమానాలకు గురైనా తట్టుకున్నాం.. మానసికంగా అవమానాలకు గురవుతున్నా భరించాం.. కానీ ఇవాళ భౌతికంగా లేకుండా చేస్తే ఎందుకు అని కాంగ్రెస్ పార్టీని జీవన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. తన అనుచరుడిని హత్య చేయడం అంటే తనను కూడా హత్య చేసినట్లే అన్నారు.
మరోవైపు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. పార్టీ ఫిరాయింపులపై స్పీకర్ చేసిన విచారణలో తాను పార్టీ మారలేదని, బీఆర్ఎస్లోనే ఉన్నానని చెప్పాడు. అయినప్పటికీ పార్టీ పెద్దలు ఆయన వర్గానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. జగిత్యాల నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సంజయ్ కుమార్ ను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకున్న నాటి నుంచి ఆయనలో అసహనం కట్టలు తెంచుకుంటోంది.
ఎట్టకేలకు ఆయన పార్టీ తనకు అన్యాయం చేస్తుందన్న భావనకు వచ్చారు. అప్పుడే రాజీనామాకు సిద్ధపడినా హైకమాండ్ పెద్దలు బుజ్జగించారు. ఢిల్లీకి పిలిపించి మరీ శాంతింప చేశారు. మంత్రి పదవి కూడా దక్కకపోవడంతో జీవన్ రెడ్డి చాలా కాలం నుంచి అసంతృప్తితో ఉన్నారు. తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా కావాలనే కొందరు అడ్డుకుంటున్నారని ఆయన గాంధీభవన్ కు రావడం కూడా తగ్గించారు. పార్టీలో కూడా యాక్టివ్ గా కనిపించడం లేదు.
మొత్తంమీద మాజీమంత్రి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతారని ప్రచారం సాగుతోంది. త్వరలోనే ఆయన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ను కలుస్తారని సమాచారం. ఒకట్రెండు రోజుల్లో కేసీఆర్ను ఫాం హౌస్లో కలుస్తారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆ తర్వాత ఓ మంచిరోజు చూసి గులాబీ తీర్థం పుచ్చుకుంటారని ప్రచారం. ఇదే సమయంలో బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ సైతం జీవన్ రెడ్డిని బీజేపీలో చేరాలంటూ ఆహ్వానించారు. జీవన్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరాలని కోరారు.. ఈ నేపథ్యంలో జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతారా లేక ఎంపీ అరవింద్ ఆహ్వానం మేరకు బీజేపీలో చేరుతారా అనేదానిపై త్వరలోనే తేలిపోనుంది.