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Jammikunta: కోటీశ్వరులు వద్దు.. ఆ రూ.2,500 ఇస్తే చాలు.. రేవంత్ సర్కార్‌పై జీవన్ రెడ్డి ఘాటు విమర్శలు!

Mlc Jeevan Reddy Latest News: ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో ఊహించని స్థాయిలో విఫలమైందని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. జమ్మికుంటలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన పాల్గొని.. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:37 PM IST
Jammikunta: కోటీశ్వరులు వద్దు.. ఆ రూ.2,500 ఇస్తే చాలు.. రేవంత్ సర్కార్‌పై జీవన్ రెడ్డి ఘాటు విమర్శలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కోటీశ్వరులు వద్దు.. ఆ రూ.2,500 ఇస్తే చాలు.. రేవంత్ సర్కార్‌పై జీవన్ రెడ్డి విమర్శలు!
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