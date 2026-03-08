English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Women IAS Officers: కరీంనగర్ ఖ్యాతిని పెంచిన.. నలుగురు మహిళ IAS అధికారులు వీరే..

Women IAS Officers Latest News: కరీంనగర్ జిల్లాను నలుగురు మహిళ ఐఏఎస్ అధికారులు తెలంగాణలోని అద్భుతమైన జిల్లాగా తీర్చిదిద్దారు. వీరి సేవలను మరువలేనివి.. అందుకే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున వారిని ఇలా గుర్తు చేసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:48 PM IST

Women IAS Officers: కరీంనగర్ ఖ్యాతిని పెంచిన.. నలుగురు మహిళ IAS అధికారులు వీరే..

Karimnagar Women IAS Officers Telugu News: కరీంనగర్ జిల్లా పరిపాలన చరిత్రలోనే మహిళా కలెక్టర్లు తమతైన ముద్ర వేసిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. కేవలం కార్యాలయానికే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో వీరు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు. అలాగే వీరి పరిపాలనతో జిల్లాను అభివృద్ధి పథంలో నిలిచేలా చేశారు. భిన్న కాలాల్లో పని చేసిన ఈ మహిళ అధికారులు కరీంనగర్ పేరును రాష్ట్రవ్యాప్తంగా.. దేశవ్యాప్తంగా వినిపించేలా చేశారు. కరీంనగర్ జిల్లాకు చేసిన వీరి సేవలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనివే..

సుమితా దాత్రా..
కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్గా పని చేసిన సుమి దాత్రా పరిపాలనలో ఒక అద్భుతమైన కొత్త కొరవడిని సృష్టించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా పేదరికంతో పాటు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థపై ఆమె చేసిన లోతైన అధ్యయనం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచేలా చేసింది. ఇక్కడ ప్రజా జీవనస్థితిగతులను, వారి పోరాటాలను చూపుతూ ఆమె రాసిన పూర్ బట్ స్పిరిటేడ్ ఇన్ కరీంనగర్ అనే పుస్తకం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. అంతేకాకుండా కరీంనగర్ జిల్లా పై ఒక అధికారిని ఇంతటి లోతైన పరిశోధన చేయడం జిల్లా చరిత్రలోనే అరుదైన  ఘట్టమని ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు. 

స్మిత సబర్వాల్..
కరీంనగర్ జిల్లా అనగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చే పేరు స్మిత సబర్వాల్.. జిల్లాలో పనిచేసిన అంతకాలం ఆమె ప్రజలకు అత్యంత చేరువలోనే ఉన్నారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని పరుగులెత్తించి.. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఆమె క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే. ఆమె చెరువులోనే అనేక పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పట్టలెక్కాయి. అంతేకాకుండా ప్రజలతో నేరుగా కలిసి వారి సమస్యలు వినే ఆమె శైలికి కరీంనగర్ ప్రజలంతా ముగ్ధులయ్యారు. ఇందులో భాగంగానే ఆమెను పీపుల్స్ కలెక్టర్గా ప్రేమగా పిలుచుకునేవారు.

పమేలా సత్పతి..
కరీంనగర్ జిల్లా అభివృద్ధి పదంలో పమేలా సత్పతి ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేశారు. విద్యతోపాటు వైద్య, మహిళా సంక్షేమ రంగాల్లో ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయాలు జిల్లాను తెలంగాణలోనే ముందంజలో నిలిపాయని భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా పరిపాలనలో పారదర్శకతను పెంచుతూ.. ప్రభుత్వ పథకాలను అట్టడుగు వర్గాలకు చేరేలా ఆమె నిరంతరం ఎంతగానో శ్రమించేది. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్క పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబం బాగుపడేలా ప్రత్యేకమైన చర్యలు  తీసుకునేవారు..

చిత్రా మిశ్రా..
ప్రస్తుతం జిల్లా కలెక్టర్గా చిత్రా మిశ్రా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ.. జిల్లాను ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తున్నారు.. గత అధికారుల స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూనే.. అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి జిల్లాను స్మార్ట్ సిటీగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆమె అద్భుతమైన క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.. అంతేకాకుండా కరీంనగర్ లోని వివిధ పట్టణాల అభివృద్ధికి ఆమె చేసే పనులు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతూ వస్తున్నాయి.. చివరిగా కరీంనగర్ జిల్లాకు మహిళా కలెక్టర్లు కేవలం పాలకులు గానే కాకుండా.. ప్రజా సంక్షేమమే ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తూ పనిచేసే నాయకులుగా నిలిచారు.

Also Read: CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?

