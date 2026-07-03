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కేంద్రీయ విద్యాలయానికి 10 ఎకరాలు ఇవ్వండి.. లేదంటే ఆందోళనలు తప్పవు..:MP అరవింద్

Dharmapuri Arvind: జగిత్యాల జిల్లాలో శుక్రవారం ఎంపీ అరవింద్ మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగా కేంద్రీయ విద్యాలయం ఏర్పాటు విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కారు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని అన్నారు. అంతేకాకుండా వివిధ అంశాలపై మాట్లాడారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:29 PM IST
కేంద్రీయ విద్యాలయానికి 10 ఎకరాలు ఇవ్వండి.. లేదంటే ఆందోళనలు తప్పవు..:MP అరవింద్
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కేంద్రీయ విద్యాలయానికి 10 ఎకరాలు ఇవ్వండి.. లేదంటే ఆందోళనలు తప్పవు..:MP అరవింద్
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