/కేంద్రీయ విద్యాలయానికి 10 ఎకరాలు ఇవ్వండి.. లేదంటే ఆందోళనలు తప్పవు..:MP అరవింద్

Dharmapuri Arvind Criticizes CM Revanth Reddy: జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రముఖ ఫంక్షన్ హాల్లో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ధర్మపురి అరవింద్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్రస్థాయిలో విమర్శల వర్షం కురిపించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు.
చదువులేని ముఖ్యమంత్రి.. చిల్లర రాజకీయాలు..
మీడియా సమావేశంలో ఎంపీ అరవింద్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర రాజకీయాలకు తెరలేపుతున్నారని మండిపడ్డారు. చదువు లేని మంత్రి... చదువుల మంత్రి అంటూ.. రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థను అటకెక్కించి.. కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే ఆయన తాపత్రయపడుతున్నారని అరవింద్ విమర్శించారు.
కేంద్రీయ విద్యాలయానికి 10 ఎకరాలు కేటాయించాలి: సీఎంకు లేఖ
జగిత్యాల ప్రాంత విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ఎంతో కీలకమైన కేంద్రీయ విద్యాలయం (Kendriya Vidyalaya) ఏర్పాటు విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఎంపీ అరవింద్ ధ్వజమెత్తారు. జగిత్యాలలో కేంద్రీయ విద్యాలయ భవన నిర్మాణానికి తక్షణమే 10 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయంపై తాను ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి అధికారికంగా లేఖ రాసినట్లు వెల్లడించారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉన్న ఇలాంటి అంశాలపై చిల్లర రాజకీయాలు చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఒకవేళ భూమి కేటాయింపులో ప్రభుత్వం ఇంకా జాప్యం ప్రదర్శిస్తే.. BJP ఆధ్వర్యంలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ.. పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
ఎమ్మెల్యే సంజయ్ వైఫల్యం..
స్థానిక ఎమ్మెల్యే సంజయ్పై కూడా ఎంపీ అరవింద్ విమర్శల వర్షం కురిపించారు. నియోజకవర్గంలో ప్రజా సమస్యలు గుట్టలుగా పేరుకుపోతున్నా.. వాటిని పరిష్కరించడంలో ఎమ్మెల్యే పూర్తిగా విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. ఇదే క్రమంలో జిల్లా అధికారులకు ఆయన కీలక సూచనలు చేశారు. అధికారులు అధికార పార్టీ నాయకుల ఒత్తిళ్లకు లొంగిపోవద్దని.. చట్టానికి కట్టుబడి నిష్పక్షపాతంగా తమ విధులను నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు. ఒక పక్షానికే కొమ్ముకాస్తే సహించేది లేదని పేర్కొన్నారు.
రూ. 17 కోట్లు మంజూరైనా కదలని రోడ్డు పనులు..
జిల్లాలో నిత్యం జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలపై ఎంపీ అరవింద్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జగిత్యాల జిల్లా పరిధిలో తరచూ ప్రమాదాలు జరిగే నాలుగు ప్రధాన బ్లైండ్ స్పాట్లను (Blind Spots) గుర్తించి.. వాటి అభివృద్ధితో పాటు ప్రమాదాల నివారణ కోసం కేంద్ర నిధుల నుంచి రూ.17 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేయించినట్లు ఆయన గుర్తుచేశారు.
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