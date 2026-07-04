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జగిత్యాల KVకి 5 ఎకరాలు సరిపోవు.. 10 ఎకరాలు కేటాయించండి: సీఎంకు ఎంపీ అర్వింద్ లేఖ!

Jagtial Kendriya Vidyalaya: కేంద్రీయ విద్యాలయానికి (KV) కనీసం 10 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ CM రేవంత్ రెడ్డిని కోరారు. ప్రభుత్వం ఇటీవల కేటాయించిన 5 ఎకరాల స్థలం కేవలం ప్రాథమిక తరగతులకే సరిపోతుందని.. భవిష్యత్తు విస్తరణ, ల్యాబ్‌లు, డిజిటల్ లైబ్రరీలతో పాటు ప్లే గ్రౌండ్స్ ఏర్పాటుకు కనీసం 10 ఎకరాలు అవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:25 PM IST
జగిత్యాల KVకి 5 ఎకరాలు సరిపోవు.. 10 ఎకరాలు కేటాయించండి: సీఎంకు ఎంపీ అర్వింద్ లేఖ!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జగిత్యాల KVకి 5 ఎకరాలు సరిపోవు.. 10 ఎకరాలు కేటాయించండి: సీఎంకు ఎంపీ అర్వింద్ లేఖ!
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