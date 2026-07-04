/జగిత్యాల KVకి 5 ఎకరాలు సరిపోవు.. 10 ఎకరాలు కేటాయించండి: సీఎంకు ఎంపీ అర్వింద్ లేఖ!

Jagtial Kendriya Vidyalaya: జగిత్యాల జిల్లాలో ప్రతిపాదిత కేంద్రీయ విద్యాలయానికి (కేవీ) కనీసం 10 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ధర్మపురి అర్వింద్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డిని కోరారు. ఈ మేరకు ఆయన సీఎం రేవంత్కు ఒక లేఖ రాశారు. చల్గల్ గ్రామంలో కేంద్రీయ విద్యాలయ భవన నిర్మాణానికి ఇటీవల రాష్ట్ర కేబినెట్ 5 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించడాన్ని స్వాగతిస్తూనే.. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, మౌలిక వసతుల దృష్ట్యా ఆ స్థలం ఏమాత్రం సరిపోదని ఎంపీ స్పష్టం చేశారు.
భవిష్యత్తు విస్తరణకు ఎలా?
కేంద్రీయ విద్యాలయ సంస్థ (KVS) నిబంధనల ప్రకారం.. మెట్రోయేతర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీయ విద్యాలయాల ఏర్పాటుకు కనీసం 10 ఎకరాల స్థలం అవసరమని ఎంపీ అర్వింద్ గుర్తుచేశారు. ప్రభుత్వం కేటాయించిన 5 ఎకరాలు కేవలం ప్రాథమిక తరగతుల గదుల నిర్మాణానికి, కనీస అవసరాలకు మాత్రమే సరిపోతాయని ఆయన లేఖలో రాసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. భవిష్యత్తులో పాఠశాల విస్తరణ, ఆధునిక సైన్స్ ల్యాబ్లు, కంప్యూటర్ రూమ్లు, అధునాతన డిజిటల్ లైబ్రరీలు ఏర్పాటు చేయాలంటే మరికొంత స్థలం తప్పనిసరి అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ప్లే గ్రౌండ్స్, హాల్స్ లేకుంటే ఎలా?
విద్యార్థుల మేధో వికాసంతో పాటు శారీరక దృఢత్వానికి క్రీడలు ఎంతో అవసరమని.. కానీ 5 ఎకరాల పరిమిత స్థలంలో ఇండోర్, అవుట్డోర్ ప్లే గ్రౌండ్స్, అసెంబ్లీ హాల్స్, ఆడిటోరియంల నిర్మాణానికి వీలుండదని ఎంపీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జగిత్యాల జిల్లా విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందించే క్రమంలో నాణ్యమైన మౌలిక వసతులు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు.
రాజకీయాలకు తావివ్వకుండా నిర్ణయం తీసుకోవాలి..
విద్యాసంస్థల ఏర్పాటు విషయంలో చిల్లర రాజకీయాలకు తావివ్వకుండా.. విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని అర్వింద్ డిమాండ్ చేశారు. గతంలోనూ భూమి కేటాయింపు ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడం వల్ల విద్యార్థులు ఒక విద్యా సంవత్సరాన్ని నష్టపోయారని.. ఇకనైనా కాలయాపన చేయకుండా స్పందించాలని కోరారు. జగిత్యాల కేంద్రీయ విద్యాలయం ఒక మోడల్ క్యాంపస్గా రూపుదిద్దుకోవాలంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని.. భూ కేటాయింపును 5 ఎకరాల నుంచి 10 ఎకరాలకు పెంచుతూ తక్షణమే ఆదేశాలు జారీ చేయాలని ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ తన లేఖ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు.
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