/Jagtial: జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే ఒక జోకర్.. ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

MP Arvind Vs MLA Sanjay Kumar: జగిత్యాల జిల్లా రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. చల్గల్ విద్య సంస్థల భూముల అంశంపై నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్..జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ మధ్య నడుస్తున్న మాటల యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. ఒకరిపై ఒకరు తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేసుకుంటూ సవాళ్లు విసురుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఎంపీ అరవింద్ విడుదల చేసిన ఒక వీడియో నియోజకవర్గంలో సంచలనగా మారింది. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ను ఉద్దేశించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు జిల్లా రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి..
ఎంపీ అరవింద్ విడుదల చేసిన వీడియోల్లో ఆయన అత్యంత ఘాటుగా స్పందించారు. జగిత్యాలకు ఒక జోకర్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు.. ఆయనే సంజయ్ కుమార్ అంటూ తీవ్రమైన పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. చలిగల్ విద్యాసంస్థల వ్యవహారంలో ఎమ్మెల్యే తీరును ఆయన తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు. ఇకపై తాను జగిత్యాల నియోజకవర్గ రాజకీయాలపైనే పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారని స్పష్టం చేశారు. స్థానికంగా జరుగుతున్న అక్రమాలతో పాటు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగడతానని.. రాజకీయంగా తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని ధర్మపురి అరవింద్ ఈ సందర్భంగా తేల్చి చెప్పారు.
గత కొద్ది రోజులుగా చలిగాలు పరిధిలోని విద్యాసంస్థల భూములతో పాటు నిధుల కేటాయింపుపై వీరు నేతల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలు ఎంపీ బండి సంజయ్ పూర్తిగా తిప్పికొడుతున్నారు. అభివృద్ధిని అడ్డం పెట్టుకుంటూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నది ఎమ్మెల్యేనని ఆయన ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు ఎంపీ వ్యాఖ్యలపై అధికార పార్టీ శ్రేణులతో పాటు ఎమ్మెల్యే అనుచరులు తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్న ఎంపీ.. స్థానిక ఎమ్మెల్యేను జోకర్ అని సంబోధించడం ఆయన సంస్కారానికి నిదర్శనం అని మండిపడుతున్నారు.
సాధారణంగానే జగిత్యాల జిల్లా రాజకీయాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎంపీ ఎమ్మెల్యే మధ్య వ్యక్తిగత దూషణల స్థాయికి వివాదం చేరడంతో క్షేత్రస్థాయిలో రాజకీయ వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారింది. రానున్న రోజుల్లో ఈ ఇద్దరి నేతల మధ్య పోరు ఏ తీరాలకు చేరుతుందోనని నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఎంపీ అరవింద్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో జిల్లాలో బిజెపి కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా పోస్టల్ యుద్ధం మొదలైంది.
