  • Kondagattu: మతాలకతీతంగా..మారుతీ సేవలో.. హనుమాన్ దీక్ష చేపట్టిన ముస్లిం యువకుడు!

Kondagattu: మతాలకతీతంగా..మారుతీ సేవలో.. హనుమాన్ దీక్ష చేపట్టిన ముస్లిం యువకుడు!

Kondagattu Latest News: కొడిమ్యాల మండలం, పూడూరు కు చెందిన యూసుఫ్ అనే ముస్లిం యువకుడు భక్తి శ్రద్దలతో హనుమాన్ దీక్షను చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా 11 రోజుల తర్వాత కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో మాలవిరమణ చేశారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 3, 2026, 02:28 PM IST

Kondagattu: మతాలకతీతంగా..మారుతీ సేవలో.. హనుమాన్ దీక్ష చేపట్టిన ముస్లిం యువకుడు!

Kondagattu Telugu Latest News: కుల మతాలు వేరైనా దైవం ఒక్కటేనని.. మానవత్వమే మిన్న అని జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన ఒక ముస్లిం యువకుడు చాటి చెప్పారు.  కొడిమ్యాల మండలం పూడూరు గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ యూసుఫ్.. హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని 11 రోజులపాటు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో హనుమాన్ దీక్షను చేపట్టి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.. మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా.. నిలిచిన యూసుఫ్ ను గ్రామస్తులు అభినందనలతో ముంచేత్తుతున్నారు..

మహమ్మద్ యూసుఫ్ కేవలం దీక్షకే పరిమితం కాకుండా ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ.. చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ఇటీవల అయోధ్య నుంచి పూడూరు గ్రామం వరకు శ్రీరామచంద్రుడి పాదాలను పాదయాత్రగా తీసుకురావడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా తన సొంత గ్రామమైన పూడూరులో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న రామాలయ నిర్మాణ పనుల్లో స్వచ్ఛందంగా పాల్గొంటూ.. శ్రమదానం చేస్తూ తన భక్తిని చాటుకున్నారు..

హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా యూసుఫ్ కాళీ నడకన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు అంజన్న సన్నిధిని చేరుకున్నారు.. 11 రోజులపాటు కఠిన నియమాలతో కూడిన దీక్షను పూర్తి చేసి.. స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం మాలవిరమణ చేశారు.. కాషాయ వస్త్రాదరణలో.. నుదుట తిలకంతో హనుమాన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఆయన కనిపిస్తుంటే.. అక్కడ ఉన్న భక్తులు ఆశ్చర్యంతో పాటు హర్షం వ్యక్తం చేశారు..

ఈ సందర్భంగా యూసుఫ్ మాట్లాడుతూ.. మతం ఏమైనా.. బోధించేది మంచినే.. మానవత్వంతో పాటు సోదర భావం కంటే మంచిది ఏదీ లేదు.. రాముడు, రహీం ఇద్దరు ఒకటేనన్న భావంతోనే నేను ఈ దీక్ష చేపట్టాను అని.. అన్నారు. గ్రామస్తులు స్పందిస్తూ.. మా గ్రామంలో యూసుఫ్ అందరితో కలిసి మెలిసి ఉంటాడు. ఇలాంటి వ్యక్తి సమాజానికి గొప్ప ఆదర్శం.. అన్ని మతాల సారాంశం ఒకటేనని ఆయన నిరూపించాడు. అని గ్రామస్తులు కొనియాడుతున్నారు.. ఇప్పుడు యూసుఫ్ జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

