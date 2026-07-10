/నవోదయలో 6th Class అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల.. ఉచిత విద్యకు సువర్ణావకాశం!

Navodaya Vidyalaya 6th Class Admission: గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మధ్యతరగతి, పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించే ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం (JNV)లో ప్రవేశాలకు ప్రత్యేకమైన నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండిలోని నవోదయ విద్యాలయంలో 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆరో తరగతి (6th Class)లో ప్రవేశాల కోసం అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గురువారం ఒక ప్రకటనలో అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా ప్రత్యేకమైన అర్హాతల వివరాలను కూడా తెలిపారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే..
నవోదయ ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించి షెడ్యూల్ను ప్రిన్సిపల్ ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఈ నెల 31ని నోటిఫికేష్లో పేర్కొన్నారు. అర్హతతో పాటు ఆసక్తి గల విద్యార్థులు గడువు ముగిసేలోగా ఆన్లైన్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలని ఆయన సూచించారు. చివరి నిమిషంలో వచ్చే సాంకేతిక ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి వీలైనంత త్వరగా దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కోరారు.
నవోదయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశం పొందాలనుకునే విద్యార్థులు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం గుర్తించిన పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం 5వ తరగతి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. గతంలో ఐదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారు లేదా చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వారు ఈ పరీక్షకు అర్హులు కారని కూడా అధికార నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ఒక విద్యార్థి నవోదయ ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరుకావడం జీవితంలో ఇదే మొదటిసారి అయి ఉండాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ మానవ వనరుల వికాస శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడిచే.. నవోదయ విద్యాలయాల్లో సీటు సాధిస్తే విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది పడుతుంది. ఇక్కడ 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు పూర్తి ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తారు. ఇందులో సీటు సాధించిన వారికి ఉచిత హాస్టల్తో పాటు పౌష్టికాహారం, యూనిఫాంలు, పాఠ్యపుస్తకాలు, స్టేషనరీ అందిస్తారు. సీబీఎస్ఈ (CBSE) సిలబస్తో కూడిన డిజిటల్ తరగతులు, అత్యుత్తమ ప్రయోగశాలలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఉన్నారని.. సరైన సమాచారం లేక ఇలాంటి గొప్ప అవకాశాలను కోల్పోతుంటారని ప్రిన్సిపల్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు చొరవ తీసుకుని అర్హులైన విద్యార్థుల చేత దరఖాస్తు చేయించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం కోసం నవోదయ విద్యాలయ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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