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నవోదయలో 6th Class అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల.. ఉచిత విద్యకు సువర్ణావకాశం!

Navodaya Vidyalaya 6th Class Admissions: కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం (JNV)లో 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి 6వ తరగతి ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ప్రస్తుతం 5వ తరగతి చదువుతున్న అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ నెల 31వ తేదీ లోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST
నవోదయలో 6th Class అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల.. ఉచిత విద్యకు సువర్ణావకాశం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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నవోదయలో 6th Class అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల.. ఉచిత విద్యకు సువర్ణావకాశం!
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