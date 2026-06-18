NEET 2026 Re-Exam in Karimnagar: రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగనున్న నీట్ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్కు కరీంనగర్ రూరల్ యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లను చేస్తూ వస్తోంది.. జూన్ 21వ తేదీన కరీంనగర్ రూరల్ మండలం పరిధిలోని బొమ్మక్కల్ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలో ఈ పరీక్ష జరగబోతోంది.. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షా కేంద్రం పరిసరాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా.. అక్రమాలకు తావులేకుండా ఉండేదుకు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా పరీక్షా కేంద్రం చుట్టూ 200 మీటర్ల పరిధిలో సెక్షన్ 163 అమలు చేస్తున్నట్లు MRO జి. లక్ష్మీనర్సింహారావు ఒక ప్రకటనలో అధికారికంగా వెల్లడించారు.
మధ్యాహ్నం 2 నుంచి ఆంక్షలు..
జూన్ 21వ తేదిన మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:15 గంటల వరకు పరీక్షా సమయాల్లో ఈ ఆంక్షలు అత్యంత కఠినంగా అమలులో ఉంటాయని MRO స్పష్టం చేశారు. ఈ సమయంలో పరీక్షా కేంద్రం పరిసరాల్లో నలుగురు అంతకంటే ఎక్కువ మంది గుమిగూడటంపై పూర్తి నిషేధం ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. ధర్నాలతో పాటు నిరసనలు లేదా గుంపులుగా ఉండడాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా పరిగణిస్తామని హెచ్చరించారు. అదేవిధంగా శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా మైకులు.. లాడ్స్పీకర్లు వాడటాన్ని కూడా పూర్తిగా నిషేధించినట్లు తెలిపారు.
జిరాక్స్ కేంద్రాల బంద్..
పరీక్షల్లో ఎలాంటి అవకతవకలతో పాటు లీకేజీలు, కాపీయింగ్ వంటి ఉదంతాలు చోటుచేసుకోకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పరీక్షా కేంద్రానికి సమీపంలో ఉన్న అన్ని జిరాక్స్, కొరియర్తో పాటు ఇంటర్నెట్ సెంటర్లను పరీక్ష ముగిసే వరకు మూసివేయాలని MRO లక్ష్మీనర్సింహారావు ఆదేశించారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఎవరైనా జిరాక్స్ సెంటర్లు తెరిచినా లేదా గుంపులుగా తిరిగినా వారిపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.
ప్రశాంత వాతావరణంలో పరీక్షలు..
విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా.. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పరీక్ష రాసేలా అధికారులు, పోలీస్ యంత్రాంగం సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారు. పరీక్షా కేంద్రం వద్ద సీసీ కెమెరాల నిఘాతో పాటు గట్టి పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్థానిక ప్రజలు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అధికారుల ఆదేశాలకు లోబడి, పరీక్షలు సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని తహశీల్దార్ ఈ సందర్భంగా కోరారు. లేదంటే చట్టం తన పని తాను చేసుకుని వెళ్తుందని తెలిపారు.
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