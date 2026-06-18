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Karimnagar: కరీంనగర్‌లో NEET రీ-ఎగ్జామ్.. అక్కడ సెక్షన్ 163 అమలు.. ఇవి బంద్!

NEET 2026 Re-Exam in Karimnagar: కరీంనగర్‌లో బొమ్మక్కల్ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలో NEET రీ-ఎగ్జామ్ జరగబోతోంది. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధికారులు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పరిసర ప్రాంతాల్లో సెక్షన్ 163 అమలవుతుందని అధికారులు తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:50 PM IST
Karimnagar: కరీంనగర్‌లో NEET రీ-ఎగ్జామ్.. అక్కడ సెక్షన్ 163 అమలు.. ఇవి బంద్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కరీంనగర్‌లో NEET రీ-ఎగ్జామ్.. అక్కడ సెక్షన్ 163 అమలు.. ఇవి బంద్!
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