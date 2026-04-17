English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Tirupati Trains: కోరుట్ల, జగిత్యాల, కరీంనగర్ భక్తుల కోసం తిరుపతి రైళ్లు రెడీ!

Karimnagar To Tirupati Trains: ఇక కరీంనగర్ నుంచి తిరుపతి వెళ్లాలనుకునే వారికి తిప్పలు తప్పబోతున్నాయి. దక్షిణ మధ్య రైల్వే నాలుగు రైళ్ళను క్రమబద్దీకరించింది. ఇందులో భాగంగా తిరుమల వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు జర్నీ మరింత సులభతరం అవుతుంది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 17, 2026, 03:16 PM IST

7
Karimnagar To Tirupati Trains Telugu News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన తిరుమలకి వెళ్లే భక్తులకు, ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే భారీ ఊరటనిచ్చింది.. కరీంనగర్ మీదుగా తిరుమలకు వెళ్లే రైళ్ల సంఖ్య పెంచుతూ.. కీలకమైన రైళ్లను క్రమబద్ధీకరిస్తూ రైల్వే శాఖ ఒక అద్భుతమైన కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై వారానికి వరుసగా నాలుగు రోజులపాటు కరీంనగర్ నుంచి తిరుపతికి రైలు సౌకర్యం అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి భక్తుల రాక విపరీతంగా పెరగడంతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఈ అద్భుతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో తిరుపతికి వెళ్లాలంటే సికింద్రాబాద్ వెళ్లడం లేదా పరిమితంగా ఉన్న రైళ్లపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేది.. కానీ తాజాగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రయాణం మరింత సులభతరం కాబోతోంది. గురువారంతో పాటు ఆదివారాలు.. కరీంనగర్ నుంచి తిరుపతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ యధావిధిగా నడుస్తుంది. ఇక శుక్రవారం నాందేడ్ నుంచి ధర్మవరం వరకు వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్‌ను రైల్వే శాఖ రెగ్యులర్ చేసింది. ఇది కరీంనగర్ మీదిగా వెళ్తుంది.. శనివారం నాందేడ్ నుంచి తిరుచానూరు వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ కూడా క్రమబద్దీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రైలు శనివారం అందుబాటులో ఉండబోతుంది. 

నాలుగు రైళ్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల.. వారాంతంలో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే ఉద్యోగులతో పాటు కుటుంబాలకు గొప్ప అవకాశం లభించబోతోంది. ఈ రైళ్లు ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రధాన స్టేషన్లో మీదుగా వెళుతూ భక్తులకు సౌకర్యంగా మారబోతున్నాయి. ఈ రైళ్లు ప్రధానంగా కోరుట్లతో పాటు జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట రైల్వే స్టేషన్లో ఆగబోతున్నాయి.. దీంతో ఈ పట్టణాలకు ఆనుకొని ఉన్న పరిసరాల గ్రామాల నుంచి తిరుమల వెళ్లే వారికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది..

రైళ్ల క్రమబద్ధీకరణ పట్ల స్థానిక ప్రయాణికులతో పాటు భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నాందేడ్ నుంచి వచ్చే రైలు కరీంనగర్ మీదుగా వెళ్లడంతో పాటు వాటిని రెగ్యులర్ సర్వీసులుగా మార్చడం వల్ల రిజర్వేషన్లు సులభంగా దొరికే అవకాశం ఉందని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనివల్ల బస్సుల్లో ప్రయాణించే వారికి అధిక చార్జీలు తప్పుతాయని.. తక్కువ ఖర్చుతోనే క్షేమంగా తిరుమల చేరుకోవచ్చని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ముందస్తు రిజర్వేషన్ సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడం వల్ల.. కొన్ని రిజర్వేషన్లు కూడా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Trending News