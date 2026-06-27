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Singareni: సింగరేణిలో బొగ్గు మాయం కాలేదు.. రాజకీయ పార్టీలపై AITUC ఆగ్రహం!

No Coal Missing in Singareni: కొన్ని రాజకీయ పార్టీలే కావాలని సింగరేణి బొగ్గు గనుల్లో బొగ్గు మాయమైంది అంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని AITUC తెలిపింది. ఇలా దుష్ప్రభాతం చేసే పార్టీలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సింగరేణిలో ఎలాంటి అవకతవకలు లేవని.. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కావాలనే ఇలాంటి దుష్ప్రభావాలు చేస్తున్నాయని తెలిపింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 27, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:06 PM IST
Singareni: సింగరేణిలో బొగ్గు మాయం కాలేదు.. రాజకీయ పార్టీలపై AITUC ఆగ్రహం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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