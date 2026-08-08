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నూకపెల్లి గ్యాంగ్ రేప్‌ను ఛేదించిన పోలీసులు.. మొత్తం వివరాలు ఇవే!

Nookapelli Gang R*pe Case: ఇటీవలే మల్యాల మండలం నూకపెల్లిలో జరిగిన ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఈ సామూహిక అత్యాచారం ఘటనలో అధికారులు మొత్తం నలుగురిని పట్టుకుని అరెస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా బాధితురాలికి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని CI తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 08, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:25 AM IST
నూకపెల్లి గ్యాంగ్ రేప్‌ను ఛేదించిన పోలీసులు.. మొత్తం వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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