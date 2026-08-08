Nookapelli Gang R*pe Case: జగిత్యాల జిల్లా చొప్పదండి నియోజకవర్గ పరిధిలోని మల్యాల మండలం నూకపెల్లి డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లలోని ఇటీవల సంచలనం సృష్టించిన సామూహిక అత్యాచారం కేసును పోలీసులు అత్యంత వేగంగా ఛేదించారు. ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిన నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు మల్యాల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్ కుమార్ అధికారికంగా తెలిపారు..
బాధితురాలు అందించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఘటన వెనుక ఉన్న నిజాలను పోలీసులు వెలికితీశారు. బాధితురాలు తనకు గతంలో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లిన సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని నిందితులు ఈ ఘాతుకానికి ప్లాన్ చేశారు. ఇన్నోవా క్రిస్టా కారులో ప్రయాణిస్తూ.. అక్కడికి చేరుకున్న నలుగురు వ్యక్తులు, పక్కా పథకం ప్రకారం బాధితురాలిని లొంగదీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు.
ఈ క్రమంలో అంజయ్య, మల్లేశం అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరూ రాకుండా ఇంటి బయట కాపలాగా నిలబడగా.. ప్రధాన నిందితులైన గుర్రం శ్రీకాంత్, శివరాత్రి నరేష్ లోపలికి ప్రవేశించారు. బాధితురాలిని తీవ్రంగా బెదిరించి.. నోరు మెదపకుండా చేసి పాశవిక దారుణానికి పాల్పడ్డారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు అందుకున్న వెంటనే రంగంలోకి దిగిన మల్యాల పోలీసులు, సైంటిఫిక్, సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ప్రధాన నిందితులైన గుర్రం శ్రీకాంత్, శివరాత్రి నరేష్లపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇప్పటికే రౌడీ షీట్లు నమోదై ఉన్నాయని, వీరు పాత నేరస్థులని CI రాజ్ కుమార్ తెలిపారు. నేర స్వభావం కలిగిన వీరిపై ఎస్సీ,ఎస్టీ, అత్యాచారం, బెదిరింపులు వంటి తీవ్రమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశామన్నారు. మిగిలిన ఇద్దరు నిందితులపై కూడా కఠిన సెక్షన్లు మోపి.. నలుగురిని న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచి రిమాండ్కు తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు.
సమాజంలో మహిళల రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని.. వారిపై ఎలాంటి అకృత్యాలకు పాల్పడినా చట్టప్రకారం కఠినాతికఠిన చర్యలు తప్పవని ఈ సందర్భంగా సీఐ స్పష్టం చేశారు. నేరస్థులు ఎంతటి వారైనా వదిలిపెట్టబోమని.. ఈ కేసును త్వరితగతిన పూర్తి చేసి బాధితురాలికి వేగవంతమైన న్యాయం జరిగేలా కోర్టులో చార్జ్షీట్ దాఖలు చేస్తామని వెల్లడించారు.
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