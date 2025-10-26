English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Traffic Challan: ఒక్క బైక్‌కు 120 ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. ఎంత విలువ అంటే..?

Traffic Challan: ఒక్క బైక్‌కు 120 ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. ఎంత విలువ అంటే..?

One Bike 120 Challan Worth Of Rs 30000 News Goes Viral: వాహనాల తనిఖీల్లో పోలీసులు దూకుడు పెంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే విస్తుగొలిపే సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఓ ఆసక్తికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక బైక్‌కు ఊహించని రీతిలో చలాన్లు ఉన్నాయి. ఆ చలాన్ల విలువ ఎంతో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:47 PM IST

Trending Photos

Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
5
Liquor consumption
Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
5
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
6
100 Rs 786 Note
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
Traffic Challan: ఒక్క బైక్‌కు 120 ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. ఎంత విలువ అంటే..?

Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వాహనదారులకు పోలీసులు చెక్‌ పెడుతున్నారు. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వాహనదారులను పోలీసులు పట్టుకుని.. వారి చలానా చిట్టాను విప్పుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మరో ఆసక్తికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక్క బైక్‌కు 120 పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నాయి. వాటి విలువ రూ.29,560 బకాయి ఉన్నాయి. దీంతో ఆ బైక్‌ను ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సీజ్ చేశారు. ఈ వార్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు

కరీంనగర్ ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వాహనదారులపై కరీంనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. శనివారం సాయంత్రం కమాన్ ప్రాంతంలో రిజర్వ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ కుమారస్వామి ఆధ్వర్యంలో వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టారు. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులను పట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఆపగా భారీగా చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఆ వాహనాన్ని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Also Read: KTR: డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ నెంబర్ వన్ చేశారు: కేటీఆర్‌

కరీంనగర్‌లోని గణేశ్‌ నగర్‌కు చెందిన కట్కోజువాల కిరణ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి హోండా షైన్ (టీఎస్‌22 7090) బైక్‌ను తనిఖీ చేశారు. ఆ వాహనంపై ఏకంగా 120 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నట్లు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ చలాన్లకు సంబంధించి మొత్తం రూ.29,560 జరిమానా బకాయి ఉన్నట్లు తేలింది. వాహన యజమాని కిరణ్ కుమార్ రాంగ్ రూట్‌లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో తనిఖీలో పట్టుకున్నారు. 

Also Read: YS Jagan: మొంథా తుఫాన్‌పై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ హైఅలర్ట్‌.. భారీ వర్షాలపై కీలక ప్రకటన

నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు.. భారీ మొత్తంలో జరిమానాలు బకాయి ఉండడంతో ఆ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఇన్‌స్పెక్టర్ కుమారస్వామి తెలిపారు. ఆ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని తదుపరి చర్యల కోసం ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించినట్లు వెల్లడించారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించాలని, పెండింగ్‌లో ఉన్న చలాన్లను వెంటనే చెల్లించాలని వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరించారు. భద్రత కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Traffic challansBikeKarimnagarpolice checkingTelangana Police

Trending News