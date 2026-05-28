/Karimnagar: యాసంగి వడ్లు అమ్ముడుపోలే.. కొత్త పంటకు పెట్టుబడి ఎట్లా? రైతుల ఆవేదన..

Karimnagar Latest News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వరి పండించిన అన్నదాతల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది. ఒకవైపు వానకాలం సీజన్ సమయం ప్రారంభమై రోహిణి కార్తె ప్రవేశించినప్పటికీ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో దాన్యం కొనుగోలు మాత్రం నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. కొత్త పంట సాగుకు నారు పోసే సమయం వచ్చినప్పటికీ.. పాత పంట అమ్ముడుపోక జిల్లాలోని రైతాంగం ఆందోళన చెందుతోంది. నెలలో తరబడి ధాన్యపు కుప్పల ముందే కాపలా కాస్తూ.. కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే అన్నదాతలు పడిగాపులు కాస్తున్నారు.
ఉమ్మడి జ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏర్పాటుచేసిన ఐకెపితో పాటు సహకార సంఘాల కొనుగోలు కేంద్రాలకు రైతులు ధాన్యం తెచ్చి వారాలు గడుస్తున్నప్పటికీ అధికారులు, మిల్లు యజమానులు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడంలేదని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తూకాలు వేయడంలో జాప్యంతో పాటు గైడ్లైన్స్ పేరుతో తరుగు తీయడం, బార్కోడ్ తదితర సాంకేతిక కారణాలవల్ల కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ తీవ్రంగా ఆలస్యం అవుతోంది. దీనికి తోడు అకాల వర్షాలు కురుస్తుండడంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఉన్న దాన్యం తడిసి ముద్దవుతోంది.. దీంతో రైతులు లబోదిబో మంటున్నారు..
ప్రస్తుతం వానాకాలం సీజన్ ప్రారంభమైంది. జూన్ మొదటి వారంలోనే విత్తనాలు వేసి.. నారుమడులు సిద్ధం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. కానీ గత యాసంగి పంట ఇంకా అమ్ముడుపోకపోవడంతో రైతుల చేతుల్లో చిల్లి గవ్వలేని పరిస్థితి నెలకొంది.. ధాన్యం అమ్ముడైతేనే బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమవుతాయి.. ఆ డబ్బులతోనే విత్తనాలతో పాటు ఎరువులు కొనుగోలు చేసి కొత్త పంటకు పెట్టుబడి పెట్టాలని రైతులు భావిస్తారు. అయితే కొనుగోలు సాగకపోవడంతో ప్రైవేట్ వ్యాపారులు అప్పులు ఇచ్చేందుకు కూడా ముందుకు రాకపోవడం రైతులను ఇరకాటంలో పడేసింది..
జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మిల్లుల కేటాయింపు సమస్యలను పరిష్కరించాలని.. తూకాలను వేగవంతం చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. వర్షాల ముప్పు పొంచి ఉన్నందున యుద్ద ప్రాతిపదికన ధాన్యాన్ని మిల్లులకు తరలించి.. రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయాలని పల్లెల్లో డిమాండ్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ప్రభుత్వం స్పందించి ఆదుకోకపోతే ఈ ఏడాది వానాకాలం సాగు ఆలస్యం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని వ్యవసాయ నిపుణులు సైతం హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు..
