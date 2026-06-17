/Sircilla: సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఫుడ్ పాయిజన్.. పానీపూరి తిని ఆస్పత్రి పాలైన 10 మంది చిన్నారులు..

Sircilla Panipuri Food Poisoning Case: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్ళపల్లి మండలంలో తీవ్ర కలకలం రేగింది. కెసిఆర్ నగర్ కాలనీలో పానీ పూరి తిన్న పలువురు చిన్నారులు ఫుడ్ పాయిజన్కు గురై తీవ్ర అస్వస్థత బారిన పడ్డారు.. ఒకేసారి పదిమందికి పైగా పిల్లలు వాంతులతో పాటు విరోచనాలు, కడుపునొప్పి, జ్వరంతో ఆస్పత్రి పాలవడంతో స్థానిక వాసులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అసలు ఆ పానీ పూరిలో ఏం కలిసింది? పిల్లలు తీవ్ర అస్వస్థకు గురవ్వడానికి గల కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అసలేం జరిగిందంటే..?
స్థానికులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం. కేసీఆర్ నగర్ కాలనీలోని ఒక పానీపూరి బండి వద్ద స్థానిక చిన్నారులు రోజులాగే పానిపూరి తిన్నారు.. అయితే, మరుసటి రోజు ఉదయం నుంచి చిన్నారుల ఆరోగ్యం క్షీణించడం ప్రారంభమైంది.. ఒకరి తర్వాత ఒకరు వరుసగా సుమారు పదిమందికి పైగా పిల్లలు తీవ్ర కడుపునొప్పితో పాటు వాంతులు, విరేచనాలతో ఇబ్బంది పడ్డారు కొంతమందికి తీవ్రమైన జ్వరం కూడా వచ్చేసింది.. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు చిన్నారులను వెంటనే సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రితో పాటు పలు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు తరలించారు.
బాలుడికి తీవ్ర జ్వరం.. ఫిట్స్ రావడంతో ఆందోళన..
అస్వస్థకు గురైన చిన్నారుల్లో రిషికేష్ అనే బాలుడి పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. సదరు బాలుడికి తీవ్రమైన జ్వరం రావడంతో పాటు ఒక్కసారిగా ఫిట్స్ రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు ఆ బాలుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలిస్తూ.. అత్యవసర విభాగంలో మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. కాగా మిగిలిన చిన్నారుల పరిస్థితి ప్రస్తుతం నిలకడగానే ఉన్నట్లు వైద్య వర్గాలు తెలిపాయి.
రంగంలోకి దిగిన వైద్య సిబ్బంది..
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక వైద్య సిబ్బందితో పాటు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు కేసీఆర్ నగర్ కాలనీకి చేరుకుని పరిస్థితిని సమక్షిస్తున్నారు.. చిన్నారుల అందరికీ ఒకే రకమైన లక్షణాలు ఉండటం వల్ల ఇది కచ్చితంగా ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువ ఉన్నాయని.. చిన్నారుల అనారోగ్యానికి గల అసలు కారణాలను నిర్ధారించేందుకు తగిన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని.. సదరు పానీపూరి బండి వద్ద ఉన్న ఆహార పదార్థాలతో పాటు నీటి నమూనాలు సేకరించి ల్యాబ్ కు పంపిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు..
తల్లిదండ్రుల్లో భయాందోళనలు..
ఈ ఘటనతో కెసిఆర్ నగర్ కాలనీలో భయాందోళన వాతావరణం నెలకొంది. కేవలం పానీ పూరి తినడం వల్లే ఇలా జరిగిందా? లేక స్థానిక తాగునీరు ఏమైనా కలుషితమైందా? అనే కోణాల్లో కూడా తల్లిదండ్రులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీధి వ్యాపారులు విక్రయించే ఆహార పదార్థాల నాణ్యత పై అధికారులు నిరంతరం నిఘా ఉంచాలని.. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా చూడాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు..
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