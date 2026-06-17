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Sircilla: సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఫుడ్ పాయిజన్.. పానీపూరి తిని ఆస్పత్రి పాలైన 10 మంది చిన్నారులు..

Sircilla Panipuri Food Poisoning: సిరిసిల్ల జిల్లాలోని తంగళ్ళపల్లి మండలంలో కేసీఆర్ నగర్‌లో ఫుడ్ పాయిజన్ వల్ల పదిమందికి పైగా చిన్నారులు తీవ్ర అస్వస్థకు గురయ్యారు. పానీ పూరి తినడం కారణంగానే ఇలా అస్వస్థకు గురైనట్లు తల్లిదండ్రులు తెలుపుతున్నారు. అయితే ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:27 PM IST
Sircilla: సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఫుడ్ పాయిజన్.. పానీపూరి తిని ఆస్పత్రి పాలైన 10 మంది చిన్నారులు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఫుడ్ పాయిజన్.. పానీపూరి తిని ఆస్పత్రి పాలైన 10 మంది చిన్నారులు..
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