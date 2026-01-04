BRS Party Challenge: ప్రసిద్ధి ఆంజనేయ క్షేత్రం కొండగట్టు ఆలయాన్ని పవన్ కల్యాణ్ సందర్శించడం తీవ్ర వివాదం రేపుతోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆలయ అభివృద్ధిని పట్టించుకోకపోవడంతో పవన్ కల్యాణ్ చొరవ తీసుకుని అభివృద్ధి నిధులు కేటాయించడం రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీగా వివాదం మారింది. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే సంచలన సవాల్ చేశారు. మేడిపల్లి సత్యం ఎప్పుడు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటావని నిలదీశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం హయాంలో చేసిన అభివృద్ధి ఇదిగో అని సాక్ష్యాలు, ఆధారాలతో నిరూపించారు.
కరీంనగర్లో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో చొప్పదండి మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయానికి పవన్ కల్యాణ్ నిధులు మంజూరు చేయడం శుభ పరిణామమని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిధుల మంజూరుతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కూడా చలనం వచ్చిందని తెలిపారు. కొండగట్టు అభివృద్ధి విషయంలో అబద్ధాలతో ప్రజలను మభ్యపెడుతున్న ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యంపై సుంకె రవిశంకర్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో కొండగట్టు దేవాలయానికి ఒక్క రూపాయి నిధులు ఇచ్చినట్లు నిరూపిస్తే తాను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తానని చేసిన వ్యాఖ్యకు మేడిపల్లి సత్యం కట్టుబడి ఉండాలని డిమాండ్ చేశారు. శాసనమండలి సాక్షిగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రూ.100 కోట్లు నిధులు కేటాయించిందని మంత్రి కొండా సురేఖ చెప్పారని గుర్తుచేశారు. మీ ప్రభుత్వ మంత్రి చెప్పింది నిజమా..? అబద్దమా..? అని ప్రశ్నించారు. దమ్ముంటే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి ప్రజల ముందుకు రావాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ సవాల్ విసిరారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధిని తన ఖాతాలో వేసుకుంటూ అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అనవసరమైన,అర్థంలేని మాటలు మానేసి ప్రజల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని ఎమ్మెల్యేకు సూచించారు.
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఒక రౌడీలాగా
వందల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కొండగట్టు అభివృద్ధి చేశామని.. ఇవన్నీ కళ్లకు కనపడడం లేదా అంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే 680 ఎకరాల వందల కోట్ల విలువైన భూమిని కొండగట్టు దేవాలయానికి కేటాయించిన విషయం గుర్తు చేశారు. ఒక ఎమ్మెల్యేగా మాట్లాడడం లేదని ఒక రౌడీలాగా ప్రవర్తిస్తున్నావని మండిపడ్డారు.
కొండగట్టు ఆలయానికి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసిన పనులు
- రూ.1.25 కోట్లతో కొత్త కోనేరు నిర్మాణం
- రెండున్నర కోట్ల రూపాయలతో మెట్ల దారి సుందరీకరణ
- రూ.50 లక్షలతో రామస్తుప నిర్మాణం
- రూ.రెండున్నర కోట్లతో దీక్ష విరమణ మండపం
- రూ.50 లక్షలతో కల్యాణ కట్ట ముందు సీసీ ఫ్లోరింగ్
- రూ.30 లక్షలతో గుడి ముందు భాగం చదును
- రూ.2.55 కోట్లు ఈవో కార్యాలయ నిర్మాణం
- రూ.50 లక్షలతో దేవాలయం పక్కన భక్తులకు షెడ్డు నిర్మాణం
- రూ.7 కోట్లతో శాశ్వత తాగునీటి పరిష్కారం
- రూ.కోటి వ్యయంతో గుట్ట కింద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం
- రూ.20 లక్షలతో బేతాళ ఆలయం వద్ద ఫ్లోరింగ్
- రూ.15 లక్షలతో భక్తుల క్యూ లైన్
- రూ.13.50 కోట్లతో వరద కాలువ నుంచి సంతలోళ్లలో దిగి పంపు హౌస్ ఏర్పాటు, నీటి పంపింగ్
