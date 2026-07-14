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Peddapalli AE Bribe: ఏసీబీ వలలో మరో అవినీతి కట్టల పాము.!. పెద్దపల్లిలో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిన మున్సిపల్ ఏఈ..

Peddapalli acb attack news: కాంట్రాక్టర్‌కు ప్రభుత్వం నుంచి తనకు రావాల్సిన రూ.12.28 లక్షల తుది బిల్లును ప్రాసెస్ చేయడానికి ఏఈ సతీష్ కుమార్ లంచం డిమాండ్ చేశాడు. దీని కోసం అనేక మార్లు ఆఫీసుల చుట్టు తింపి అతడ్ని వేధించాడు. చివరకు రూ.2 లక్షలు ఇస్తానని బాధితుడు ఒప్పుకున్నాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:19 PM IST
Peddapalli AE Bribe: ఏసీబీ వలలో మరో అవినీతి కట్టల పాము.!. పెద్దపల్లిలో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిన మున్సిపల్ ఏఈ..
Image Credit: peddapalliaebribesatishkumarnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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