/Peddapalli AE Bribe: ఏసీబీ వలలో మరో అవినీతి కట్టల పాము.!. పెద్దపల్లిలో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిన మున్సిపల్ ఏఈ..

Peddapally municipal ae bribe news: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇటీవల కొంత మంది అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటూ అడ్డంగా దొరికిపోతున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ తో పాటు పలు జిల్లాల్లో అవినీతి అనకొండల అక్రమ చిట్టాల్ని విప్పేపనిలో ఏసీబీ అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.అయిన కూడా కొంత మంది అధికారులు మాత్రం తమ వంకర బుద్దిని మార్చుకొవడంలేదు. తాజాగా.. కరీంనగర్ జిల్లా పెద్ద పల్లిలో మరో అవినీతి అధికారి బాధితుడి నుంచి రూ.2 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.
పెద్దపల్లి జిల్లాలో అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు మున్సిపల్ కార్యాలయంపై దాడులు చేశారు. దీనిలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా (ఏఈ) పనిచేస్తున్న కల్లేపల్లి సతీశ్ కుమార్, ఒక కాంట్రాక్టర్ నుంచి రూ.2 లక్షలు లంచం తీసుకుంటుండగా వలపన్ని పట్టుకున్నారు. బాధితుడి ప్రకారం.. పెద్దపల్లి పట్టణంలోని తెనుగువాడ, కునారం రోడ్డులో ఉన్న హిందూ శ్మశాన వాటికల అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి కాంట్రాక్టర్కు రావాల్సిన రూ.12.28 లక్షల తుది బిల్లును ప్రాసెస్ చేయాలని బాధిత కంట్రాక్టర్ కోరాడు. దీనికి తనకు లంచం ఇవ్వాలని ఏఈ డిమాండ్ చేశాడు.
చివరకు ఏఈ వేధింపులు తాళలేక.. రూ.2 లక్షలు ఇవ్వడంకు ఒప్పుకున్నాడు.ఆ తర్వాత ఏసీబీ అధికారుల్ని ఆశ్రయించాడు. పక్కా ప్రణాళికతో సతీశ్ కుమార్ నివాసంలో అతడు లంచం స్వీకరిస్తుండగా ఏసీబీ అధికారులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు. లంచంతో దొరికిపోయిన తర్వాత ఏసీబీ అధికారులు సతీష్ కుమార్ ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో లెక్కల్లో చూపని రూ.32,31,900 నగదు లభించడంతో అధికారులు షాక్ అయ్యారు.
నిందితుడు సతీశ్ కుమార్ను అదుపులోకి తీసుకున్నామని, కరీంనగర్లోని ఏసీబీ కేసుల స్పెషల్ కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటన పెద్దపల్లిలో స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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