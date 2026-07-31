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రాఖీ హబ్‌గా పెద్దపల్లి.. తెలంగాణలోనే తొలి అతిపెద్ద యూనిట్‌గా రికార్డు..

Peddapalli Wholesale Rakhi Market: గతంలో రాఖీల కోసం వ్యాపారులు కలకత్తా వెళ్లేవారు కానీ ఇప్పుడు పెద్దపెల్లిలోనే హోల్‌సేల్‌లో లభిస్తున్నాయి. రాఖీ హబ్‌ నుంచి చాలా మంది వ్యాపారులు చీప్‌ ధరలకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:58 PM IST
రాఖీ హబ్‌గా పెద్దపల్లి.. తెలంగాణలోనే తొలి అతిపెద్ద యూనిట్‌గా రికార్డు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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