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Peddapalli: రబీ సీజన్‌లో రికార్డు సృష్టించిన పెద్దపల్లి.. 4.29 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల ధాన్యం సేకరణ..

Peddapalli Paddy Procurement: పెద్దపల్లి జిల్లా వ్యప్తంగా 4.29 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల వరి ధాన్యం సేకరించి రికార్డులు సృష్టించారని పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయరమణారావు తెలిపారు. రైతులకు రూ.1,018.65 కోట్లు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేశారన్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:43 PM IST
Peddapalli: రబీ సీజన్‌లో రికార్డు సృష్టించిన పెద్దపల్లి.. 4.29 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల ధాన్యం సేకరణ..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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