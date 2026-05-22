/Karimnagar: విశ్వవేదికపై తెలుగు కళల వైభవం.. విదేశీ అధినేతలకు ప్రధాని మోదీ అరుదైన కానుకలు!

Global Stage for Indian Art: భారతీయ సంప్రదాయ కళలు, అపార సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అంతర్జాతీయ వేదికలపై మరోసారి అగ్రతాంబూలం అందించడం విశేషం. ఇటీవల ఐదు దేశాల అధికారిక పర్యటనలను సక్సెస్ ఫుల్గా పూర్తి చేసుకుని స్వదేశానికి వచ్చిన ప్రధాని, ఆయా దేశాలకు సంబంధించిన అధినేతలకు మన దేశానికి సంబంధించిన విశిష్ట హస్తకళలను కానుకలుగా సమర్పించారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రాలకు చెందిన అరుదైన కొన్ని రకాల హస్తకళాఖండాలను ప్రపంచ దేశాల ప్రతినిధులకు బహుకరించి.. తెలుగు సంస్కృతి గొప్పదనాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేశారు.
మోదీ తన పర్యటనలో భాగంగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE)కి సంబంధించిన ప్రధాని మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా UAE రాణికి తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీతో తయారు చేసిన అత్యంత అద్భుతమైన జ్యువెలరీ పెట్టెను ప్రధాని కానుకగా అందించారు.. వెండిని సన్నని తీగలుగా తయారు చేసి.. ఎంతో నైపుణ్యంతో, సున్నితంగా అల్లిన ఈ పెట్టె రాణిని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన కరీంనగర్ ఫిలిగ్రీ కళకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తేవడంలో ప్రధాని తీసుకున్న ఈ చొరవపై తెలంగాణ కళాకారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా నార్వే యువరాజుకు ఏపీకి చెందిన సుప్రసిద్ధ కళంకారీ శైలిలో రూపొందించిన ఒక అద్భుతమైన చిత్రపటాన్ని ప్రధాని మోదీ గిఫ్టుగా ఇచ్చారు. పూర్తిగా నాచ్యురల్ రంగులు, కలం ఉపయోగించి వస్త్రాలపై పురాణ గాథలతో పాటు ప్రకృతి అందాలను చిత్రించే ఈ కళాఖండం నార్వే ప్రతినిధులను మంత్రముగ్ధులను చేసిందని సమాచారం.
అలాగే ఇటలీ పర్యటనలో ఆ దేశ మహిళా పీఎం జార్జియా మెలోనీకి అస్సాం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అత్యంత విలువైన ముగా సిల్క్ శాలువాను మోదీ కానుకగా అందించారు. కేవలం అస్సాంలో మాత్రమే లభించే ఈ ముగా పట్టు వస్త్రం దాని సహజ సిద్ధమైన మెరుపు, మన్నికకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అంతేకాకుండా ఇది చూడడానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
