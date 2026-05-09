/Bandi Sanjay: బండి సంజయ్ కుమారుడిపై POCSO కేసు.. మైనర్ బాలిక వేధింపుల ఆరోపణ.. ట్విస్ట్ ఇచ్చిన భగీరథ్!

Bandi Sanjay Son Latest News: కేంద్ర హోం శాఖ సహాయక మంత్రి కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. మైనర్ బాలిక పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారన్న ఆరోపణలతో ఆయనపై హైదరాబాద్ పోలీసులు POCSO చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనూ.. సోషల్ మీడియాలోనూ పైన సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అసలు బండి సంజయ్ కుమారుడుపై నిజంగానే కేసు నమోదయిందా? కావాలనే ప్రచారం చేస్తున్నారా? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కొద్ది రోజులుగా ఒక మైనర్ బాలిక కుటుంబంతో పాటు బండి భగీరథ్ మధ్య వివాదం నడుస్తోంది. సదరు మైనర్ బాలికకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రైవేటు వీడియోలతో పాటు చాటింగ్ స్క్రీన్ షాట్లను అడ్డుపెట్టుకొని భగీరథ్ వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని ఆ బాలిక కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితురాలు మైనర్ కావడంతో చట్టపరమైన నిబంధనలు ప్రకారం పోలీసులు వెంటనే స్పందించి అతనిపై POCSO చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
అయితే ఈ వ్యవహారంపై భగీరథ్ వెర్షన్ మరోలా ఉంది.. తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆయన కరీంనగర్ పోలీసులకు ఎదురు ఫిర్యాదు చేశారు. కొంపల్లి కి చెందిన ఒక కుటుంబం తనను హనీ డ్రాప్ చేసి దాదాపు 5 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు. సదరు బాలికతో తనకు స్నేహం ఉండేదని.. ఆ చొరవతోనే వారి ఇంటికి వెళ్లే వాడినని.. కానీ ఇప్పుడు తన వద్ద ఉన్న వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ చేయిస్తూ.. నగదు డిమాండ్ చేస్తున్నారని ఆయన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఆ యువతీ తండ్రికి తాను దాదాపు 50 వేలు చెల్లించాలని కూడా ఆయన వెల్లడించారు..
ప్రస్తుతం ఈ కేసు రెండు నగరాలకు సంబంధించిన పోలీసుల మధ్య విచారణలో ఉంది. కరీంనగర్ పోలీసులు భగీరథ్ ఇచ్చిన బ్లాక్ మెయిల్ ఫిర్యాదు పై దర్యాప్తు చేస్తుండగా.. హైదరాబాద్ పోలీసులు మైనర్ బాలిక కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోక్సో కేసును విచారిస్తున్నారు.. బాలిక మైనర్ అని ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందజేస్తే.. భగీరథ్కు చిక్కులు తప్పవని న్యాయ నిపుణులు సైతం అభిప్రాయపడుతున్నారు..
గతంలోనూ భగీరథ్ మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో తోటి విద్యార్థులపై దాడి చేసిన ఉదాంతంలో వార్తల్లో నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో ఆ వీడియో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పుడు నేరుగా POCSO చట్టం కింద కేసు నమోదు కావడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. పోలీసులు నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపి నిజా నిజాలు బయటపెడతామని స్పష్టం చేశారు.
